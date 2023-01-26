İmamlar İnisiyatifi: “Kıbrıs Türk kadınlarını rencide ettiniz, sizlerin esirgediği özrü kurumumuz adına biz diliyoruz”

Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve ekibinin dayatmalarına ve yanlış uygulamalarına maruz kaldığını açıklayan KKTC İmamlar İnisiyatifi, Ünsal’a hitaben, “Dinde olmayan bu tarz zorlama yorumlar sebebi ile Kıbrıs Türk kadınlarını rencide ettiniz, maalesef sizlerin esirgediği özrü kadınlarımızdan kurumumuz adına biz diliyoruz” dendi.

Ünsal’ın çelişkili açıklamaları olduğuna dikkat çeken inisiyatif, Kıbrıs Türk toplumu ve kadınları arasında yaşanan bu diyaloglardan ve gidişattan memnun olmadıklarını belirtti.

Sayın Ahmet Ünsal’ın kuruma atandığı günden bu zamana kadar Din İşleri Başkanlığında görevliler olarak birçok sorun ile yüz yüze kaldıklarını belirten imamlar, “Bu bir geçiş ve tanıma sürecidir diye sabrettik. Ünsal ve çevresindekilerden dolayı birçok yanlış uygulama ve dayatmalara maruz kaldık. Görev motivasyonumuzu kaybettik” dedi.

Açıklamada, Ünsal’a hitaben; “kültür yapısını bilmediğiniz bir toplumda yaptığınız eylem ve söylemlerle hem kuruma hem de topluma çok büyük zarar vermektesiniz. İnsanları hem dinden hem de gönül bağı ile bağlı olduğu Anavatandan uzaklaştırmaktasınız. Hem buradaki siyasilerimize, hem sizi buraya atayan iradeye hem de dinimize zarar vermektesiniz.” denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Sayın Ahmet Ünsal’ın kuruma atandığı günden bu zamana kadar Din İşleri Başkanlığımızda görevliler olarak bir çok sorun ile yüz yüze kaldık. Bu bir geçiş ve tanıma sürecidir diye sabrettik. Ünsal ve çevresindekilerden dolayı birçok yanlış uygulama ve dayatmalara maruz kaldık. Görev motivasyonumuzu kaybettik.

Maalesef yaşanan bu sorunlar kendi içimizde kalmadı. Sayın Ünsal’ın Mağusa Polatpaşa cami kültür salonunda kadınlara yönelik sarf ettiği cümleler toplum nezdinde infiale sebep oldu. Yanlış anlaşıldım kabilinde özür dilemek yerine önce söylediğini reddetmiş sonrada ses kayıtları ortaya çıkınca da kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu daha da nahoş bir durumdur.

Çevresinde idari görev verdiği kişiler ekip olarak bu yanlış giden sürece bir dur demek yerine sayın Ünsal’ın yanlışlarına destek olmuşlar ve maalesef kurum toplum nezdinde tartışma konusu haline gelerek itibar ve güven kaybına uğratılmıştır.

Sayın Ünsal:

Sizde kabul edin ki, kültür yapısını bilmediğiniz bir toplumda yaptığınız eylem ve söylemlerle hem kuruma hem de topluma çok büyük zarar vermektesiniz. İnsanları hem dinden hem de gönül bağı ile bağlı olduğu Anavatandan uzaklaştırmaktasınız. Hem buradaki siyasilerimize, hem sizi buraya atayan iradeye hemde dinimize zarar vermektesiniz. Bu doğruları söyleyenleride itham etmektesiniz.

Ne üzücüdür ki, Mübarek üç aylara girdiğimiz şu günlerde din adamları olarak bizim gündemimiz toplumla çatışma süreci olmamalıydı.

Kadınlara yönelik sarfettiğiniz cümleler yüzünden kadınlarımızın yüzüne bakamaz hale geldik.

Bizler yarın sizlerin nasıl bir yanlış ile bizleri karşı karşıya bırakacaksınız endişesi taşımaktayız.

Şunu bilin ki, etrafınıza topladığınız ( mutlu azınlık) şu anki idari kadroda bu süreçte en az sizin kadar vebal sahibidir.

Artık bu topluma yazık efendiliklerinden dolayı sessiz kalan imamlarınıza yazık etmeyin

En önemlisi de dinimize yazık ettiniz. Tüm bu tartışmalardan sonra bu topluma ne verebilirsiniz ki..

Çevrenize topladığınız ekibin ( mutlu azınlığın )sizleri yanlış yönlendirmesi ile görevli ile aranıza duvar ördünüz ve görevliye hiç olmadığı kadar baskı kurdunuz.

Lütfen artık yeter. Bu tartışmalardan kurtulup görevimize adepte olmak istiyoruz.

Dinde olmayan bu tarz zorlama yorumlar sebebi ile Kıbrıs Türk kadınlarını rencide ettiniz, maalesef sizlerin esirgediği özrü kadınlarımızdan kurumumuz adına biz diliyoruz.

Ayrıca bu ve benzri Yanlışı yapan dinimizi temsil edemeyen şu anki yönetim ve idarenizdir.

Kurum hiç olmadığı kadar geri gitmiş ve itibar kaybetmiştir.

Güzel dinimiz İslamın, camilerde görevi başında görev yapan biz fedakar görevlilerin bu sürece bir dahili yoktur. Bilinmesini isteriz ki bizlerde bu gidişattan memnun değiliz.

İmamlar olarak biz protestolar ile değil, biz topluma yapılan beddua seansları ile değil, biz kadınlarımıza yapılan hakaret vari söylemlerle değil islamın güzellikleri ile anılmak istiyoruz.

Biz toplumun karşısında değil vatandaşımızın iyi ve kötü gününde her daim olduğu gibi şimdide yanıbaşında olmak istiyoruz..

Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

KKTC İMAMLAR İNSİYATİFİ