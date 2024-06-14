İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı
İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci karne ve tamamlama belgelerini alarak, yaz tatiline girdi.
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İlkokullarda karneler bugün dağıtıldı.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci karne ve tamamlama belgelerini alarak, yaz tatiline girdi.
2024-2025 Öğretim Yılı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 16 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 17 Eylül Salı günü başlayacak.
Orta dereceli okullarda ise karneler geçen salı günü dağıtılmıştı.
Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (TAK)
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