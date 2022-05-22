İlkokullar Arası Umut Konulu Kompozisyon yarışmasının ödülleri verildi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) iş birliğinde yapılan İlkokullar Arası Umut Konulu Kompozisyon Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Koopbank Genel Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman, bakanlık bürokratları, banka yöneticileri, ödül alan öğrenciler ve öğretmenleri ile birlikte aileler katıldı.

İlkokul 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine yönelik “UMUT” teması olarak gerçekleştirilen yarışmaya, 300 öğrenci katıldı. Yarışmaya katılan kompozisyonlar, jüri üyeleri Eğitim Denetmenleri Esen Bahadır ve Çimen Gaziasker ile Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç tarafından değerlendirildi.

“Umutlarımızı gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız“

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasına yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başladı. Bu tür etkinliklerin eğitimin bir parçası olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Koopbank ile yürütülen iş birliğinin bu bağlamda çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Koopbank'ın yıllardır düzenledikleri yarışmalarla öğrencilerin eğitimlerine katkı koyduğunu dile getiren ve düzenlenen etkinliklere ilginin daha da arttığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bu yıl Umut konusu ele alındı. Çocuklarımız Umut ile düşüncelerini kaleme aldı. Bizler birçok konuda umut ediyoruz ama unutmamalıyız ki umutlarımızı gerçekleştirmek için çok çalışmalıyız." dedi.

Konuşmasında "Bizler de çocuklarımızın her alanda başarılı olmalarını, dünyanın neresinde olursa olsun ülkelerini temsil edip bizleri gururlandırmalarını umut ediyoruz." ifadelerine yer veren Çavuşoğlu, öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Bu tür etkinliklerin çocuklar için ne kadar eğitici olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bakanlık olarak bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini kaydederek, yarışmanın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Koopbank’ı, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti, katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

“Umut vazgeçilmeziniz, asla kaybetmemeniz gereken olmalıdır.”

Koopbank Genel Müdürü Kemal Ataman ise Umut” ismini verdikleri yarışmaya katılarak günümüze, geleceğe ve hayata dair umutla ilgili düşüncelerini kendileriyle paylaşan öğrencileri kutladı.

Umut kelimesinin dört harfli küçük bir kelime olmasına rağmen içine adeta bir dünyayı sığdırdığını dile getiren Ataman, Çocuklara seslenerek “Umut, hayatımızda iyi şeylerin olacağı beklentisini barındırıyor. Bizlere eylemde bulunma ve çabalama gücü veriyor. Başarılı olacağımız, çok arzu ettiğimiz hedeflerimize ulaşacağımız düşüncesini besliyor ve büyütüyor. Umut başarı için gerekli gücü ve enerjiyi size verecektir. Umut iyi şeylere doğru eylemlerinizi besleyecek, tetikleyecektir. Bu bağlamda umut vazgeçilmeziniz, asla kaybetmemeniz gereken olmalıdır.” dedi.

Ataman, dördüncü kez düzenledikleri kompozisyon yarışmasına bu yıl rekor bir katılım olduğuna da dikkat çekerek, öğrencilerin kompozisyonlarını değerlendirirken çok zorlandıklarını, sorunlarla boğuşulan bu günlerde umudun ne kadar değerli olduğunu, okudukları 300 tane umut mesajı bir kez daha anladıklarını söyledi.

“Tüm dünya vazgeç dediğinde, Umut fısıldar; bir kez daha dene!” diyerek sözlerine son veren Ataman, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti, katılım gösteren tüm öğrencileri tebrik etti.

“Banka olarak, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da gerçekleştirdiği konuşmada, Koopbank’ın gelenekselleşen İlkokullar Arası Kompozisyon Yarışmasını bu yılda gerçekleştirmenin gururu içerisinde olduklarını söyledi.

“Umut’’ Konulu Kompozisyon Yarışmasına bu yıl geçen yıllara göre iki katına yakın bir katılım ile 300 kompozisyonun yer aldığını ve bu düzeyde bir ilginin kendilerini oldukça memnun ettiğini dile getiren Kanan, “Geliştirilecek projeler ile geleceğimize daha fazla sahip çıkmak noktasında banka olarak üzerimize düşeni gelecek yıllarda da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kanan, Koopbank olarak her yıl yarışma teması olarak hayata dair önemli konular seçtiklerini ve seçilen konuların çocukların geleceklerinde birer rehber niteliği taşıması ve öğretici olmasını istediklerini belirterek, Umut teması ile gerçekleştirdikleri yarışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yarışmayı kazananlar ve mansiyon ödülleri ile Koopbank Teşvik Ödülü kazananlar şu şekilde oldu;

Dereceye Girenler

1- Naile Kaplan - Umudumu Yitirmeyeceğim - Mormenekşe İlkokulu

2- Huriye Şık - Umudum Var - Yakın Doğu İlkokulu

3- Keziban Yaralı - Annemin Umutları - Aydınköy İlkokulu

Mansiyon Ödülleri

Merve Can - Umudu Öğrendiğim Gün - Mormenekşe İlkokulu

Alisya Bidar - Arkadaş - Aydınköy İlkokulu

Gökay Sözkesen - Her Gün Yeni Bir Umutla - Alayköy İlkokulu

Koopbank Teşvik Ödülleri

Şükran Muhtaroğlu - Dualarım ve Gerçekleşen Umudum - Mormenekşe İlkokulu

Uzay Sayan - Umut Denilen Mucize - Polatpaşa İlkokulu

Altan Yaman - Gelecekten Olan Umudum - Lapta İlkokulu

Ünsal Uzunoğlu - Umutlu ve Mutlu - Lefke İstiklal İlkokulu