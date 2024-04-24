İlkokul öğrencileri Creditwest Bank’ı ziyaret etti ve hayallerini anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencileri Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’ne ziyarette bulundu. Öğrenciler bankacılık hakkında bilgi edinmenin yanı sıra hayallerini de paylaşma imkanı buldu.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Creditwest Bank Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez'den bankacılık ile ilgili bilgiler aldılar. Bankaların nasıl işlediğini, insan hayatındaki önemini öğrenen öğrenciler, finansal dünyaya dair bilgiler edindiler.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer 23 Nisan günü münasebetiyle koltuğunu 4. Sınıf öğrencisi Ali Salih Şenol’a verdi.

Ali Salih Şenol, gelecekte Genel Müdür olursa yapmak istediği çalışmalardan bahsetti. Salih'in ihtiyaç sahibi ülkelere ve insanlara yardım etme, piyasadaki fiyatları düşürme, çevreye önem verme ve plastik atıkların geri dönüşümünü sağlama gibi hayalleri, bankadaki yöneticiler, çalışanlar ve öğrenciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, 23 Nisan dolayısıyla Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencilerini odasında hediyelerle karşıladı. Çocukların hediyeleri Creditwest Bank Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Eliz Ulusoy ile Krediler Koordinatörü Caner Demircioğlu tarafından takdim edildi.

Mazher Zaheer, konuşmasında bugünkü özgürlük ve demokratik yapı için Ulu Önder Atatürk'e borçlu olduğumuzu ve onun yolundan gitmeye devam etmemiz gerektiğini vurguladı. Zaheer, gençlerin başarısına en çok sevinen ve gurur duyanın değerli öğretmenler olduğunu ve öğrencilerin öğretmenleri çok iyi dinlemesi gerektiğini de ekledi.

Bu anlamlı ziyarette, çocuklar sadece bankacılık hakkında bilgi edinmekle kalmadı, aynı zamanda gelecekteki planlarını ve hayallerini de paylaşma imkanı buldu. Bu sayede, bayramın coşkusu ve heyecanı daha da büyüdü.