İlkan Varol, polise intikal eden konuların Ombudsman’ın yetkisinde olmadığını belirtti

Ombudsman İlkan Varol, polise intikal eden konuların Ombudsman’ın yetkisinde olmadığını hatırlattı.

Varol, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi, Bakanlar Kurulu, Mahkemeler, Hukuk Dairesi, Kamu Hizmeti Komisyonu, Sayıştay’da olan konularla dış politikayla ülke savunmasını ilgilendiren konuların da Ombudsman’ın yetkisine girmediğini belirtti.

Ombudsman İlkan Varol, bu bilgi ışığında hazırlanan raporu paylaştı.

Raporda, Türkmenköy’de sakin Mustafa Emre Gül’ün 25 Ağustos 2022’de komşusunun garajının imar mevzuatına aykırı olduğu, Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan da konuyla ilgili dilekçesine cevap alamadığı iddiasıyla daireye başvurduğu ifade edildi.

Raporda, Gazimağusa Kaymakamlığının teknik elemanlarının araştırmasında tehlike arz eden, izinsiz yapılan ve imar mevzuatına aykırı olan garaj ve bahçe duvarının kaldırılması için Hasan Mülayim hakkında yasal işlem başlatılması için konuyu 7 Nisan 2023’de Gazimağusa Polis Müdürlüğüne intikal ettirdiği kaydedildi.

Varol’un paylaştığı raporda konu Gazimağusa Polis Müdürlüğüne intikal ettirildiğinden Yüksek Yönetim Denetçisi’nin yetkisi dışında olduğu, daha ileri işlem yapılmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edildi.