İlk ve orta dereceli okullarda madde madde ‘yüz yüze’ eğitim

Pandemi süreci nedeniyle iki yıldır yapılamayan yüz yüze eğitimin yeniden hayata bulması için geri sayım başladı. COVID-19 gölgesinde, 13 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılında gözler, okullarda izlenecek yol haritasına, alınacak tedbirlere çevrildi.

Yeni eğitim yılıyla ilgili hazırlıklar sürerken; Eğitim Bakanlığı, hem devlet hem de özel okullara pozitif vaka ile karşılaşılması halinde atılacak adımları kapsayan 2021-2022 Öğretim Yılı Planlamasını içeren kitapçığını gönderdi.

Pozitif Vaka İle Temas Protokolü’nün de yer aldığı çalışmada; her okulda Okul Pandemi Kurulu oluşturulacak, süreci yakinen takip edecek. Sağlık Üst Kurulu kararı ile okula girişlerde öğrencilerin sıcaklıkları ölçülmeyecek.

MADDE MADDE POZİTİF VAKA İLE TEMAS PROTOKOLÜ Sağlık Üst Kurulu kararı ile okula girişlerde öğrencilerin sıcaklıkları ölçülmeyecek.

Okullarda 0-6 yaş aralığına kadar maske takma zorunluluğu olmayacak.

Ancak bu yaş aralığında olup, maske takma zorunluluğu olan bir yere gidilecekse, öğrenciler maskeleri takacak.

Sağlık Bakanlığı, ‘random’ olarak okullarda antijen tarama testi yapacak.

Her öğrenci için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden semptom sorgulaması yapılacak.

Semptom gösteren öğretmen, öğrenci veya çalışanlar okula alınmayacak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta COVID-19’a ilişkin semptom gösteren öğrenciler test yapacak, sonucu negatif çıkarsa okula dönebilecek.

Bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halindeki, sınıftaki tüm öğrenciler ve sınıfta ders veren tüm öğretmenler aynı gün veya ertesi gün PCR testi yapacak. Test sonucu çıkana kadar evde olacak, okul pandemi kurul sınıf listesini Sağlık Bakanlığı temaslı ekibine iletecek.

Aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak, aşılı ise 7 gün, aşılı değilse 10 gün izole olacak. Bu sürede öğrencilerin eğitimleri uzaktan devam edecek.

7-10 günlük izolasyon süresi sonunda öğrenci ve öğretmenlerin negatif PCR test sonucu ile okula dönebilecek.

Yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR test sonucu pozitif çıkması halinde bu sınıftakiler maskelerini takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek sureti ile eğitimlerine okulda devam edecek.

Öğretmenin PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ders verdiği sınıflardaki tüm öğrencilere test yapılacak, sonucu çıkana kadar izole olmak için eve gönderilecek.

Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listelerini temaslı takip sistemine iletecek.

3 ve üzeri kişide PCR testi pozitif çıkarsa sınıf yakın temaslı sayılacak, 7-10 gün süre ile izole olacak.

Ayşe GÜLER

Pandemi süreci nedeniyle iki yıldır yapılamayan yüz yüze eğitimin yeniden hayata bulması için geri sayım başladı.

COVID-19 gölgesinde, 13 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılında gözler, okullarda izlenecek yol haritasına, alınacak tedbirlere çevrildi.

Binlerce öğrencinin dört gözle beklediği ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte bir yanda tatlı bir heyecan bir yanda ise endişe başlayacak.

Yeni eğitim yılıyla ilgili hazırlıklar sürerken; Eğitim Bakanlığı, hem devlet hem de özel okullara pozitif vaka ile karşılaşılması halinde atılacak adımları kapsayan 2021-2022 Öğretim Yılı Planlamasını içeren kitapçığını gönderdi.

Pozitif Vaka İle Temas Protokolü’nün de yer aldığı çalışmada; her okulda Okul Pandemi Kurulu oluşturulacak, süreci yakinen takip edecek.

Sağlık Üst Kurulu kararı ile okula girişlerde öğrencilerin sıcaklıkları ölçülmeyecek.

Okullarda 0-6 yaş aralığına kadar maske takma zorunluluğu olmayacak.

Sağlık Bakanlığı, ‘random’ olarak okullarda antijen tarama testi yapacak.

Her öğrenci için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden semptom sorgulaması yapılacak.

Semptom gösteren öğretmen, öğrenci veya çalışanlar okula alınmayacak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta COVID-19’a ilişkin semptom gösteren öğrenciler test yapacak, sonucu negatif çıkarsa okula dönebilecek.

Bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halindeki, sınıftaki tüm öğrenciler ve sınıfta ders veren tüm öğretmenler aynı gün veya ertesi gün PCR testi yapacak.

Aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak, aşılı ise 7 gün, aşılı değilse 10 gün izole olacak. Bu sürede öğrencilerin eğitimleri uzaktan devam edecek.

0-6 yaş grubuna maske takma zorunluluğu yok!

Sağlık Üst Kurulu kararı ile okula girişlerde öğrencilerin sıcaklıkları ölçülmeyecek.

Okullarda 0-6 yaş aralığına kadar maske takma zorunluluğu olmayacak.

Ancak bu yaş aralığında olup, maske takma zorunluluğu olan bir yere gidilecekse, öğrenciler maskeleri takacak.

Sağlık Bakanlığı, ‘random’ olarak okullarda antijen tarama testi yapacak.

Semptom gösterenler okula alınmayacak

Her öğrenci için evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden semptom sorgulaması yapılacak.

Semptom gösteren öğretmen, öğrenci veya çalışanlar okula alınmayacak, test yapmaya yönlendirilecek.

Sınıfta COVID-19’a ilişkin semptom gösteren öğrenciler test yapacak, sonucu negatif çıkarsa okula dönebilecek.

Aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR testi pozitif çıkarsa…

Bir öğrencinin testinin pozitif çıkması halindeki, sınıftaki tüm öğrenciler ve sınıfta ders veren tüm öğretmenler aynı gün veya ertesi gün PCR testi yapacak. Test sonucu çıkana kadar evde olacak, okul pandemi kurul sınıf listesini Sağlık Bakanlığı temaslı ekibine iletecek.

Aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak, aşılı ise 7 gün, aşılı değilse 10 gün izole olacak. Bu sürede öğrencilerin eğitimleri uzaktan devam edecek.

7-10 günlük izolasyon süresi sonunda öğrenci ve öğretmenlerin negatif PCR test sonucu ile okula dönebilecek.

Öğretmenin PCR test sonucu pozitif olursa

Yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR test sonucu pozitif çıkması halinde bu sınıftakiler maskelerini takmak ve diğer sınıflarla temas etmemek sureti ile eğitimlerine okulda devam edecek.

Öğretmenin PCR test sonucunun pozitif çıkması halinde ders verdiği sınıflardaki tüm öğrencilere test yapılacak, sonucu çıkana kadar izole olmak için eve gönderilecek.

Bu arada Okul Pandemi Kurulu sınıf listelerini temaslı takip sistemine iletecek.

3 ve üzeri kişide PCR testi pozitif çıkarsa sınıf yakın temaslı sayılacak, 7-10 gün süre ile izole olacak.

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