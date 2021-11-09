İlk toplantıda ‘Bütçe’ imzalandı

UBP- DP Hükümeti ilk Bakanlar Kurulu toplantısında 2022 Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı imzaladı. Bütçe bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanacak, Meclis’e gönderilecek. Bakanlar Kurulu Sözcüsü Olgun Amcaoğlu, Bütçe’nin 18-17-18 Kasım’da komitede, 22-23-24 Kasım’da da Genel Kurul’da görüşülmesi kararlaştırıldığını açıkladı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) hükümetini oluşturan Bakanlar Kurulu, bugün ilk toplantısını yaptı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 14.00’te başladı, 16:30 sıralarında tamamlandı. Yeni Hükümet’in Bakanlar Kurulu Sözcüsü Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, toplantı sonrası açıklama yaptı.

“Yarım kalan Alsancak – Lapta Yolu için ihaleye çıkılacak”

Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Bütün bakanlıkların bugüne kadar yapılan işlerin istişare edildi, Alsancak- Lapta Yolu’nun ihalesine çıkılması kararlaştırıldı.

BRT Bütçesi süreçlerinin tamamlanması için karar üretildi, hayvancılık için istişarelerde bulunuldu, faiz desteği konuşuldu.

Spot alım yetkisi uzatılması, hibe yemlik arpa destekleri için istişare yapılması, arpa fiyatlarına desteğin artırılması, çiftçinin gübre desteği için finansman desteğinin çalışmaların tamamlanması için çalışma yapılması karar bağlandı.

Bütçe Meclis’e… 2021’e göre bütçede %21 büyüme, personel harcamalarında %30 artış

“2022 yılı Bütçe Yasa Tasarısı imzalandı, bu akşam Resmi Gazete’de yayımlanarak Meclis’e gönderilecek, 18-17-18 Kasım’da komitede görüşülmesi, 22-23-24 Kasım’da da Genel Kurul’da görüşülmesi kararlaştırıldı.

2021 yılına göre %21 büyüme ile bütçenin Meclis’e gönderildiğini de açıklayan Amcaoğlu, personel harcamalarında %30 artış olduğunu da kaydetti.