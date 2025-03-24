İlk test sürüşü etkinliği gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs’ın otomobil markalarından Flatro New Energy & Mobility, 22 Mart Cumartesi günü düzenlediği ilk test sürüşü etkinliğini büyük bir başarıyla gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı’daki Flatro Showroom’da otomobil meraklılarını bir araya getiren etkinlik, keyifli anlara sahne oldu.

Ziyaretçiler, Flatro’nun sunduğu Baic ve Neta marka araçları test etme fırsatı bulurken, etkinlik boyunca eğlence dolu anlar yaşandı. DJ performansı ile müzik keyfi, çocuklar için şişme oyun parkı ve yüz boyama aktiviteleri, konuklara lezzetli ikramlar ve sürpriz hediyelerle dolu bir atmosfer sunuldu.

Katılımcılar, Flatro’nun en yeni modellerini yakından inceleme ve test sürüşü yapma şansı yakalarken, markanın sunduğu yenilikçi mobilite çözümleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Etkinlik sonunda Flatro yetkilileri, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kuzey Kıbrıs otomotiv sektöründe yenilikçi bir yaklaşım sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Flatro New Energy & Mobilitynin ilk test sürüşü etkinliği, hem teknoloji hem de eğlence dolu anlarıyla hafızalara kazındı. Yeni etkinlikler ve sürprizlerle, Flatro otomobil tutkunlarını buluşturmaya devam edecek.