“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küresel salgın COVID -19 süreciyle ilgili görüşlerini paylaşarak, aşı konusunun önemine işaret etti.

Tatar, “Avrupa Birliği’nden payımıza düşen aşıları alacağız. 200 bin kişilik (iki ayrı aşılama) 400 bin doz aşı talep ettik” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, United Medya Grubu ile görüşmesi sırasında, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan’ı da arayarak en güncel bilgili aldı.



Sağlık komitesinde görüşmelerin sürdüğüne belirten Tatar, henüz, Avrupa onaylı aşıların ne zaman ve ne kadar miktarda kendilerine verileceğine yönelik net bir yanıt almadıklarını, ancak, bu aşılardan temin edeceklerini söyledi.



“Aşı olacak mısınız, hangi aşıyı olacaksınız?” sorusuna karşılık ise Tatar “İlk hangi aşı gelirse olacağım” yanıtını verdi.



Tatar, geçtiğimiz hafta Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’i de arayarak, ilk aşıları yan yana, birlikte olma önerisi yaptığını söyledi.

AB’den kuzeye yollanacak aşı için “eğitim şartı” ortaya konulduğunu anlatan Tatar “Bugün eğitim yapılacak, ne gerekiyorsa yapıldı. Aşı planı da sunuldu, buzluklar tamamlandı.” dedi.