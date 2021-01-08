4 başlık masada

YENİDÜZEN HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs sorununa ilişkin tarafları bir araya getireceği “5+1” formatındaki toplantının, önümüzdeki şubat ayında, İsviçre’de yapılabileceğini söyledi.



Tatar, “Eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devlete dayalı iş birliği” önerisini yineledi, ancak, Kıbrıs sorununun temelini oluşturan “dört ana başlığın” süreç içerisinde yine müzakere masasında olacağını belirtti.

“Mülkiyet, sınır ayalarması (toprak), mülkiyet ve güvenlik yine masadadır ve müzakere edilecek” diyen Tatar, gayrı resmi zirvenin sürecin seyrini belirleyeceğini belirtti.



“Yeni süreç Doğal gaz üzerinden de şekillenecek” diyen Tatar, yeni siyasetin “tanınma siyaseti” olmadığını ama bu yolun oraya da gidebileceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar YENİDÜZEN ve KANAL SİM yöneticilerini Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti, Kıbrıs sorununa dair düşüncelerini paylaştı.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Münevver Çağın da katıldı.



United Medya Grubu’nu görüşmede genel yayın yönetmenleri Cenk Mutluyakalı ve Sami Özuslu, Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ, Haber Müdürü Meltem Sonay ve Kanal Sim Editörü Hıfsiye Ruh temsil etti.



Zirve için önce İngiltere düşündük, şimdi İsviçre’yi araştırıyoruz



“5+1’i zirveyi şubat gibi İngiltere diye düşünmüştük. Avrupa Birliği üyesi bir ülke istemiyoruz. İngiltere’deki yaygın vakalar nedeniyle şimdi İsviçre’yi araştırıyoruz.”

Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerin önce İngiltere’de yapılmasının düşünüldüğünü ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle zirvenin Şubat ayında İsviçre’ye alınabileceğini söyledi.

Tatar, “5+1’i zirveyi şubat gibi İngiltere diye düşünmüştük. Avrupa Birliği üyesi bir ülke istemiyoruz, çünkü AB meseleye taraftır. İngiltere’deki yaygın vakalar nedeniyle şimdi İsviçre’de olabilir. Araştırıyoruz” dedi.

Ersin Tatar “federasyon” çözüm modeline ilişkin "BM'nin 50 yıllık parametreleri" yorumunu yaparak bunun artık değişmesi gerektiğini anlattı, Kıbrıs sorununda ve Doğu Akdeniz'de konjonktürün enerji kaynakları konusu ile değiştiğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de enerji politikaları Türkiye’nin de talebiyle belirleyici olacak” diyen Tatar “Türkiye bize federasyonu bir daha görüşmem demedi ama politika bu. Egemen eşitlik temelinde iki devlet” diye konuştu.

Ersin Tatar, öngörülerinin ortaklık değil, iki ayrı devletin işbirliği olduğu vurgusu da yaptı.

Tatar ve sözcü Doğruyol, “Bu iki devlet hangileri olacak” sorusuna ise “bunun görüşmeler neticesinde ortaya çıkacağının” altını çizdi, şimdi devlet ismi konuşmanın görüşmeleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

“İşlevsellik ön planda olacak. Yani biz bizi selamete götürecek bir çözüm istiyoruz. Ruma yama olmak istemeyiz. Türkiye’nin olmadığı bir federal yapının mümkün olmadığını düşünüyoruz” diyen Tatar, BM parametrelerinin tekrar ele alınması gerektiğini belirtti.



Tanınma: “Ayaklarım yere basıyor”

“Ortaklık değil, iki egemen devletin işbirliğini istiyoruz, en temel fark siyasi eşitlik kavramı yerine egemen eşitlik diyoruz.”

“BM parametreleri 50 yıllık parametreler. 50 yılda çok şey değişti, hem Kıbrıs’ta hem de bölgede. Doğu Akdeniz’de enerji politikaları değişti” diyen Tatar Kıbrıs sorununda yeni bir vizyon ortaya koyacaklarını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı ekibi, “İki devletin adı yoktur, Türk tarafı yeni bir vizyon ile oturalım konuşalım diyor. İsim koyarsak sonuca etki etmiş oluruz. Bu nedenle isim telaffuz etmiyoruz. Mesela Kosova diyebilir miyiz? Düşünülen modele ilişkin bir örnek yoktur, her örnek kendi içinde özeldir. ” diye konuştu.

Tatar "5 + BM" formatındaki gayrı resmi toplantıda 4 başlığın masada olacağını söyledi ancak, bunların konuşulabilmesi için kuzeydeki "egemen eşitliğin kabul edilmesi" şartını ortaya koydu

"BM, Kıbrıs’ta kuzeyde ayrı bir otorite olduğunu kabul edecek, tanıyacak" diyen Tatar, dışa karşı da egemenlik vurgusu yaptı.

“Eşit egemenlik nedir” şeklindeki soruya karşılık ise Tatar “Kendi kendimi yönetme kabiliyetidir. İşbirliği modeli olacak. Burada kuzeyin yönetimi bize ait olacak. Türkiye ile ayrı anlaşma yapabilmeliyiz. Su veya enerji gibi konularda güneydeki devlet ile işbirliği yapılabilir” diye konuştu.

Tatar içinde bulunulan süreçte KKTC’yi tanıtma gibi bir plan olmadığını anlatarak “Ben size şimdi hadi yarın Tahsin (Ertuğruloğlu) beyle tanıtmaya gidelim demem. Benim ayaklarım yere basar arkadaş… Ama yol oraya gider” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar mülkiyete ilişkin sorulara ise “Taşınmaz Mal Komisyonu yerinde duruyor” dedi, “Ya iade, ya takas, ya tazminat” vurgusu yaptı.

Covid-19 | Aşı konusu:

“İlk hangi aşı gelirse ondan olacağım”

- “Aşı için örnek olmak isterim, bize gelen ilk aşıyı olacağım.”

- “Anastasiadis’i aramış ve aynı gün, birlikte aşı olalım diye önermiştim.”

- “İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nde 200 bin kişi için aşı talebimizi ilettik.”

- “Avrupa Birliği aşısı hakkımızdır, alacağız. Türkiye’den de aşı gelecek.”

Küresel salgın COVID -19 süreciyle ilgili görüşlerini de paylaşan Cumhurbaşkanı, aşı konusunun önemine işaret etti.



Tatar, “Avrupa Birliği’nden payımıza düşen aşıları alacağız. 200 bin kişilik (iki ayrı aşılama) 400 bin doz aşı talep ettik” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, United Medya Grubu ile görüşmesi sırasında, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Dr. Cenk Soydan’ı da arayarak en güncel bilgili aldı.



Sağlık komitesinde görüşmelerin sürdüğüne belirten Tatar, henüz, Avrupa onaylı aşıların ne zaman ve ne kadar miktarda kendilerine verileceğine yönelik net bir yanıt almadıklarını, ancak, bu aşılardan temin edeceklerini söyledi.



“Aşı olacak mısınız, hangi aşıyı olacaksınız?” sorusuna karşılık ise Tatar “İlk hangi aşı gelirse olacağım” yanıtını verdi.



Tatar, geçtiğimiz hafta Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’i de arayarak, ilk aşıları yan yana, birlikte olma önerisi yaptığını söyledi.

AB’den kuzeye yollanacak aşı için “eğitim şartı” ortaya konulduğunu anlatan Tatar “Bugün eğitim yapılacak, ne gerekiyorsa yapıldı. Aşı planı da sunuldu, buzluklar tamamlandı.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nda yeni yapılanma

Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı’nda yeni bir yapılanmaya gidildi. Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilciliği’ne Ergün Olgun, Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü’ne Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne Münevver Çağın, Basın Danışmanlığı'na ise Aydın Akkurt getirildi.