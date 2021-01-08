5+1 Zirve şubat ayında İsviçre’de olabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5+1 formatındaki görüşmelerin önce İngiltere’de yapılmasının düşünüldüğünü ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle zirvenin Şubat ayında İsviçre’ye alınabileceğini söyledi.



Tatar, “5+1’i zirveyi şubat gibi İngiltere diye düşünmüştük. Avrupa Birliği üyesi bir ülke istemiyoruz, çünkü AB meseleye taraftır. İngiltere’deki yaygın vakalar nedeniyle şimdi İsviçre’de olabilir. Araştırıyoruz” dedi.



Ersin Tatar “federasyon” çözüm modeline ilişkin "BM'nin 50 yıllık parametreleri" yorumunu yaparak bunun artık değişmesi gerektiğini anlattı, Kıbrıs sorununda ve Doğu Akdeniz'de konjonktürün enerji kaynakları konusu ile değiştiğini belirtti.

“Doğu Akdeniz’de enerji politikaları Türkiye’nin de talebiyle belirleyici olacak” diyen Tatar “Türkiye bize federasyonu bir daha görüşmem demedi ama politika bu. Egemen eşitlik temelinde iki devlet” diye konuştu.

Ersin Tatar, öngörülerinin ortaklık değil, iki ayrı devletin işbirliği olduğu vurgusu da yaptı.

Tatar ve sözcü Doğruyol, “Bu iki devlet hangileri olacak” sorusuna ise “bunun görüşmeler neticesinde ortaya çıkacağının” altını çizdi, şimdi devlet ismi konuşmanın görüşmeleri etkileyebileceğine dikkat çekti.

“İşlevsellik ön planda olacak. Yani biz bizi selamete götürecek bir çözüm istiyoruz. Ruma yama olmak istemeyiz. Türkiye’nin olmadığı bir federal yapının mümkün olmadığını düşünüyoruz” diyen Tatar, BM parametrelerinin tekrar ele alınması gerektiğini belirtti.