“İlk etapta 40 bin doz aşı eksikliği var”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin aşı politikalarını eleştirdi, aşının eşitsiz dağıtımının ülkede ciddi huzursuzluklara neden olduğuna vurgu yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin, bugüne kadar kimlerin hangi gerekçe ile aşılandığını açıklamak zorunda olduğuna dikkat çekerek “Herkesçe bilinen yapılan hatalar için insanlardan özür dileyin. Ve bu hataları bundan sonra yapılmayacağını, aşılamanın nasıl ilerleyeceğini insanlara izah edin” diye konuştu.

“Kronik hastaları aşılamadığımız sürece kısıtlamaların uzayacağının farkındasınız değil mi? Risk altındaki insanlarımızı aşılamadığımız sürece insani ve ekonomik krizin süreceğinin hatta artacağının bilincinde misiniz?” diye soran İncirli aşıdaki son durum ile ilgili de rakamlar paylaştı.

Aşı rakamları…

“Covid-19 pandemisinin üstesinden gelebilmenin sembolü aşıdır. Hepimiz biliyoruz, farkındayız, farkında olmalıyız” diyen İncirli, şu rakamları paylaştı:

Bugüne kadar TC’den 100,000 Sinovac, AB’den Pfizer-biontech 5,670, Astra Zeneca 4,400. Toplamda 110,070 adet aşı geldi. Yani 55,035 insanımız için aşı temin edilmiş oldu.

65 yaş üzeri nüfusumuz 36,662

55-65 yaş arası 33,104.

Yani 55 yaş üzeri yaklaşık 70,000

Bizim elimizdeki aşı 55,000.

Açık yaklaşık 20,000 kişi, yani 40,000 doz aşı.

“Zaman yaşamdır. Hızlı davranmalıyız. Hızlanın”

Pandemi ile mücadelede başarılı olan ülkeler gibi başarısız olan ülkeler de olduğuna işaret eden Dr. İncirli, “Başarıyı sadece can kaybı ile sınırlı değerlendirmek vahim bir eksikliktir. Sağlık sisteminin güçlendirilme çalışmaları ve ekonomi üzerindeki etkileri de işi şansa bırakmayacak şekilde davranmak gerekir” dedi.

“Başarıda bilgi akışı ve kurumlara güven çok önemlidir. Aksi takdirde insanların ve işletmelerin kısıtlamalara uyumları bozulur. Nitekim ülkemizde bunu yaşadık. İşletmeler ‘sivil itaatsizliği’ dillendirmek durumunda bile kaldılar. En önemli neden bilgi akışındaki eksiklik ve karar vericilere olan güven sorunudur” şeklinde konuşan İncirli, sağlık alt yapısının zafiyetlerini gidermenin önemine vurgu yaptı.

“Pandemi hastanesi ısrarımızı hor gördü hükümet. Haklılığımız çok açık bir şekilde su yüzüne çıktı. Yeni acil durum hastanesini bile açamadınız aylarca. Ta ki ne zamana kadar? Durum kötüleşip de ülke hızlı bir kapanmaya sürükleninceye kadar. Peki şimdi ne olacak? Durum her kötüleştiğinde sert bir kapanmaya mı gideceğiz?” şeklinde konuşan Dr. Sıla Usar İncirli, hükümetin yatak sayısını artırmakta yine geç kaldığını belirtti.

İncirli, Türkiye ile imzalanan Mali ve İşbirliği Protokolü’nde Lefkoşa’ya yeni bir hastane projesi olduğunu söyleyerek, Protokolde proje var ama bizim ihtiyacımız hemen, uzun vadeli alt yapılardan ziyade hemen şimdi başlayıp bitecek projelerdir. Durum acildir” şeklinde konuştu.

En çabuk bitirilebilecek olanın Girne Hastanesi olduğunu ifade eden İncirli, “Zaman yaşamdır. Hızlı davranmalıyız. Hızlanın” dedi.

Ekonomi… “İşletmeler iflas ediyor, yoksunuz”

Ekonomideki gidişat ve pandeminin piyasaya etkisi ile ilgili de konuşan İncirli, devletin yoksulluk girdabına sürüklenmiş insanların, iflas etmiş işletmelerin yanında olmadığını söyledi.

İncirli, “Destekleyici sosyal politikalar yeterli değildir. Yapılan mali protokolde bu tür desteklerden eser yoktur. Ne bekliyorsunuz? İnsanlar yoksulluktan hastalanacak bir süre sonra. Ekonomi biliminden faydalanın, yoksulluğun önüne geçin” diye konuştu.

“İlaç eksiklikleri var”

Covid dışı hastaların durumunun da oldukça sıkıntılı bir süreçten geçtiğini anlatan İncirli şunları söyledi: “İlaç eksiklikleri var. Tıbbi ilaç ve malzeme alımı konusunu ilaç eczacılık dairesinden aldınız Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne verdiniz. Yetmedi tıbbi ilaç alımlarından sorumlu bir de koordinatör atadınız. Sahi Sağlık Bakanlığı kadrolarında koordinatör kadrosu olduğunu da ben ilk kez duydum. Kronik hastalar ilaçlarına ulaşamıyor. Tedavileri aksıyor. Aksayan tedaviler nedeni ile ortaya çıkacak olan sorunların hesabını kim verecek?

Hekim hemşire istihdamına ihtiyaç var. Verilen hizmetler genişleri, olağanüstü arttı. Sağlık çalışanlarını eziyorsunuz. Mevsimlik işçi 100’den fazla istihdam etmiştiniz. Kaçı hemşire? Bu hemşireler nerede görevli? Tümü pandemi hizmetlerinde mi çalışıyor? Bütün bunların izahını vermek zorundasınız”

“2646 kişi ülkemize giriş yaptı. 1700’ü öğrenci, kalanı öğrenci değil”

Aşı konusunda yaşananlara dikkati çeken İncirli şöyle konuştu:

“Aşılamada ikinci dozlar yapılıyor. Yeni aşılama yok, durdu. Aşılama durunca yeniden açılmayı nasıl sürdüreceksiniz? Ben size söyleyeyim. Sürdüremezsiniz. Ayrıca. Sayın Dursun Oğuz’un verdiği bilgilere göre geçtiğimiz haftada 2646 kişi ülkemize giriş yaptı. 1700’ü öğrenci kalanı öğrenci değil. Test sayısı bir miktar artmış görünüyor ama yok böyle bir artış yok. Test sayısını artırmazsanız, yeni hastane yatakları yaratmazsanız, aşılamayı sürdürmezseniz, sağlık çalışanlarının kadrolarını güçlendirmezseniz bu ülke sağlıkta, ekonomide, sosyal yaşamda daha çok zor zamanlar yaşayacak.”