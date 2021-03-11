Maliye Bakanı Oğuz: “6 aylık ödenmemiş ek mesai borcu var”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz ek mesailer konusunda çalışmalar yapıldığına işaret ederek, ek mesainin emek karşılığı verildiğini dile getirdi.

Ek mesailere ödenen rakamların yıldan yıla arttığına işaret eden Oğuz, ülkenin kaynaklarının kıt olduğunu, eldeki imkânları en verimli şekilde kullanmak gerektiğini belirtti.

Oğuz, 6 aylık ödenmemiş ek mesai borcu olduğunu anlattı. Bakan Oğuz 1,500 TL’lerin zamanında verilmesinin önemli olduğunu, bunun hükümetin önceliklerinden olduğunu da kaydetti.

Bakan Oğuz, bir soru üzerine ülkeye gelmesine izin verilen öğrencilerden belge istendiğini de anlattı.

Karantina otellerine ödenen rakamlar hakkında bir soru üzerine bilgi veren Bakan Oğuz, karantina otellerine 2020 yılında 104 milyon TL, 2021’de 16 milyon TL ödeme yapıldığını dile getirdi.

Öğrencilerin karantina ücretlerine üniversitelerin destek vermesi konusunda bir soru üzerine Oğuz, bileklik takibine geçildiğinde bu masrafın da ortadan kalkacağını anlattı.