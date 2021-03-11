Şahiner: “KIB-TEK’te vurgun varsa sebebi siyasiler”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner “Kıbrıs’ta üretimin son durumu ve Kıb-Tek” başlıklı konuşma yaptı”

Tarımda girdi maliyetlerinin yükseldiğini anlatan Şahiner, patatesin tarlada kalma riski olduğunu ifade etti.

2 bin ton patatesin tarlada kalması riski olduğunu dile getiren Şahiner hükümetin bu konuda ne gibi bir adım atacağını sordu.

Narenciye konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu anlatan Şahiner, Lefke Belediyesi gibi bazı belediyelerin Türkiye’den gelen su kaynaklarından hiç yararlanmamasına rağmen su tüzüğü nedeniyle ek maliyetler üstlendiğini ifade etti.

Kıb-Tek konusunda 2 hafta önce yaptığı konuşmaya işaret eden Şahiner, bunun üzerine ilgili bakanın özellikle sözleşmeyle ilgili verdiği sözler olduğunu ancak bu sözlerin tutulmadığını söyledi.

Şartnamedeki bu maddelerle ilgili yönlendirmeyi kimlerin yaptığını soran Şahiner, TPIC konusunun gündeme geldiğini ancak önceki dönemde TPIC yüzünden çok büyük maliyetler ödendiğini söyledi.

Şahiner sanki Kıb-Tek çalışanları vurguncuymuş gibi bir algı yaratıldığını, eğer bir vurgun varsa buna sebebiyet verenin siyasiler olduğunu, kurumun zarara uğratıldığını savundu.

Kıb-Tek’in özelleştirilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Şahiner, elektrik fiyatlarını yükseltenin AKSA fiyatları olduğunu söyledi.

“AKSA’nın gitmesi öngörülüyorken yatırımla ilgili planlar nedir?”

CTP Milletvekili Salahi Şahiner sorduğu hiçbir soruya yanıt alamadığını söyledi. Neden ihalelerin birlikte yapılmadığını soran Şahiner, devletten devlete olan bir anlaşmaya TPIC’in nasıl dahil olacağını sordu.

Bunun üzerine yerinden söz alan bakan Arıklı “Onun nasıl olacağını İsmet Akim Beye sorun” dedi, konuyla ilgili hazırlanmış raporu okudu, TPIC’in ödemeler zamanında yapılmadığı için fiyat yükselttiğini anlattı.

“Şartnamede sıkıntılı maddelerle ilgili telkini kim verdi soruma yanıt alamadım” diyen Şahiner “AKSA’nın gitmesi öngörülüyorken yatırımla ilgili planlar nedir?” sorusunu da yöneltti.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı:

“Birileri aynı vurgunu devam ettirebilir, kesin çözüm için TC Enerji Bakanından yardım istedim”



Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıb-Tek konusunda ne kadar çabaladığını en iyi bilenlerden olduğu için Şahiner’in konuşmasını üzüntüyle dinlediğini anlattı.

Göreve geldiklerinde taşıma ihalesini durdurduklarını söyleyen Arıklı, geçmişte çok büyük vurgunlar yaşandığını da gördüklerini belirtti.

Yaşanan süreci anımsatan Arıklı “Baktık ki bu işin sonu yok, bizden sonra da birileri aynı vurgunu devam ettirebilir, kesin çözüm için TC Enerji Bakanından yardım istedim” diyen Arıklı, TPIC gibi Türkiye’nin saygın bir kuruluşunun KKTC’ye kazık atmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.

Arıklı bunun üzerine konuyla ilgili bir çalışma başlatıldığını, dün çalışmaların tamamlandığını anlattı, önceki 32 dolar rakamının da altına inilmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı.

İhale konusundaki bir soru üzerine Arıklı gerekirse ihalenin geri çekileceğini belirtti.

Şu anda elektrik fiyatlarına zam yapılamadığı için kurumun zarara girdiğini anlatan Arıklı, bu zararın er veya geç karşılanacağını ve günün sonunda mahsuplaşılacağını kaydetti.

Konuşması sırasında Bakan Arıklı ile muhalefet vekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

Arıklı AKSA’dan atıkların temizlenmesi, jeneratörlerini gaza dönüştürmesi ve kira bedelini düşürmesini talep edeceklerini dile getirdi.

