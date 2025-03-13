İlk duruşma 24 Nisan’da

Türkiye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde 35’i Kıbrıslı Türk toplamda 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında 6 kamu görevlisi 24 Nisan’da yargılanmaya başlıyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, dönemin Adıyaman Belediyesi yapı kontrol biriminde görevli olan ve yapı ruhsatında proje kontrollerinden sorumlu kişilerden Mehmet Salih Alkayış, Bilal Balcı, Abdurrahman Karaaslan, Yusuf Gül, Fazlı Karakuş ve dönemin belediye başkan yardımcısı Osman Bulut hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan iddianame hazırladı.

Savcı: “Kamu davası açmaya yarar yeterli delil bulunmuştur"

Cumhuriyet Savcısı, iddianamede şunları kaydetti:

"Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına tarafımızca itibar edilmemiştir. Şüphelilerin söz konusu Grand İsias Hotel isimli taşınmazın yapım sürecinde Adıyaman Belediyesi yapı kontrol birimi ve belediyenin ilgili birimindeki ruhsat kontrollerinden sorumlu personel olarak görev yaptıkları, adı geçen şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu anlaşılmıştır.

Şüphelilerin söz konusu binanın statik projesindeki eksiklere rağmen projeyi onaylamak ve yapıya ruhsat vermek, donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizliği, rölöve ve projedeki taşıyıcı sistem eleman sayısı ve boyut uyumsuzluğu, aynı zamanda binada ruhsatsız olarak inşa edilen katların inşasına engel olmamak ve inşa edildikten sonra yıkımı için karar almamak sebepleriyle apartmanın yıkılmasına, 72 kişinin hayatlarını kaybetmelerine ve 10 kişinin ise yaralanmasına neden oldukları tespit edilmiştir.

Böylelikle şüphelilerin proje, yapım ve iş bitimi aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngörülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu ayrı ayrı işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delil bulunmuştur."

NELER OLMUŞTU?

İsias Otel Davası'nın 6’ıncı duruşmasında 3’ü tutuklu toplam 11 sanık hakkında karar açıklanmış, 6 sanık hapis cezasına çarptırılırken, 5 sanık beraat etmişti.

11 sanık hakkında açıklanan kararda, otel sahibi tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, "bilinçli taksir" suçundan birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olma gerekçesiyle 17 yıl 17 ay 7 gün hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Yine otelin sorumlularından olan, Ahmet Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt, 15 yıl 28 ay 28 gün, otelin mimarı Erdem Yıldız ise 17 yıl 17 ay 7 gün, tutuksuz yargılanan Halil Bağcı'nın 7 yıl 16 ay, Mehmet Göncüoğlu'nun 7 yıl 16 ay, Hasan Arslan'ın ise 15 yıl 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti.

Davada tutuksuz yargılanan Ahmet Fatih Bozkurt'un ailesinden İsmet Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek, Bilge Açık ve Ulviye Bozkurt’un ise beraatına karar verilmişti.

25 Aralık 2024 Türkiye saati ile 2:00’de kararın açıklandığı mahkemede, gerekçeli kararın ilerleyen süreçte yazılı olarak bildirileceği belirtilmişti.

20 Ocak tarihinde ise gerekçeli karar açıklanmış, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı söz konusu kararda sanıkların işledikleri fiilin bilinçli taksir mi yoksa olası kast mı olduğuna dair hukuki bir gerekçe bulunmadığını vurgulamıştı.