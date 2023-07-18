İlk 3 ayda 80 milyon 200 bin TL açık

Ayşe GÜLER

Kamu maliyesinde peş peşe yapılan borçlanmalar, devletin kasasındaki gelir de gider de 2022’ye kıyasla arttı.

Ocak-Mart döneminde bütçe giderlerindeki artış %130.70, bütçe gelirlerdeki artış ise %119.10 olarak kayıtlara geçti.

KKTC Merkez Bankası 2023 Birinci Çeyrek Bülteni’ne göre; kamu maliyesi 6 milyar 49 milyon 200 bin TL ‘gelir’ elde ederken, gider kalemindeki toplam rakam 6 milyar 129 milyon 400 bin TL oldu.

Böylelikle ilk 3 ayda bütçe, 80 milyon 200 bin TL açık verdi.

En fazla gelir vergiden…

Resmi verilere göre, Ocak-Mart döneminde en fazla gelir, vergilerden elde edildi.

Buna göre, vergi gelirleri kalemi, 2022’ye kıyasla %117.20 artarak, 4 milyar 333 milyon 300 bin TL’ye ulaştı.

Bu rakam, 2022’nin ilk 3 ayında 1 milyar 994 bin 800 TL’ydi.

Vergi dışı gelirler de yükseldi…

Bütçe rakamlarında, vergi dışı gelir kalemlerinde de artış yaşandığı resmi verilere yansıdı.

Buna göre; bir yıl önce Mart ayında 723 milyon TL olan vergi dışı gelir, bu yılın Mart ayında 1 milyar 580 milyon 700 bin TL’ye yükseldi.

Giderler…

2 milyar 656 milyon TL’den 6 milyar 129 milyon TL’ye…

Kamu maliyesinde, özellikle gider kalemindeki artış ürkütücü boyuta ulaştı.

2022 Mart’ta 2 milyar 656 milyon 300 bin TL olan bütçe gideri, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 129 milyon 400 bin TL’ye çıktı.

1 yılda bütçe giderlerindeki artış %130.70 oldu.

Cari transfer, personel gideri, mal ve hizmet alımı…

Bütçe giderlerinde başı cari transfer, personel gideri ile mal ve hizmet alımı çekti.

Resmi verilere göre; 2022 Mart’a kıyasla en fazla artış mal ve hizmet alım giderinde yaşandı.

Kayıtlara göre bu giderde %167,5 yükselme görüldü.