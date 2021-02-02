Ilık: “Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak”

Çalışma ve Sosyal Güvelik Müsteşarı Çelebi Ilık, Cuma günü asgari ücret tespit komisyonun toplantıya çağrılacağını açıkladı. Ilık, perşembe günü gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu toplantısında İşveren Temsilcilerinin resmi olarak atanmasıyla Cuma günü asgari ücret tespit komisyonunun ‘%99 ihtimal’ toplanacağını ifade etti.

Ilık, henüz toplantı saatinde netlik olmadığını da belirterek, Temsilcilerinin resmi olarak atanmasıyla ilgili de sorun yaşanmayacağını kaydetti.