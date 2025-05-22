Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) tarafından düzenlenen “İlham Verici Buluşmalar Söyleşisi”, Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü’nden Emre Can Cambaz, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu üyeleriyle bir araya gelerek, kariyer yolculuğunu ve sanatla olan bağını paylaştı.

Cambaz, çocuklara hem sanatsal gelişim hem de kişisel ilham açısından bilgiler aktarırken, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Çocukların müzikle olan bağlarını güçlendirmeyi ve onları sanatla iç içe bir geleceğe teşvik etmeyi amaçlayan etkinliğe, LBO Çocuk ve Gençlik Korosu Koro Şefi Hâre Yakula’nın liderliğinde koro üyeleri katıldı.