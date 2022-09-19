İlginize teşekkürler

Yenidüzen Gazetesi tarafından 24 yıldır organize edilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama tamamlandı.

18 Haziran 2022 tarihinde başlayan, kupon ve Kısa Mesaj (SMS) oylamaları üç ay sürerek tamamlandı.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz

Yenidüzen Gazetesi 24’üncü Yılın Spor Ödülleri’nde Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği olmak üzere beş farklı kategoride 25 aday yer aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kategorilerinde birinci olacak isimler sizlerin kullandığı oylar neticesinde belli olacak. Oylama süresince göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı siz okuyucularımıza teşekkür ederiz.

Kuponları getirmek için bir haftalık ek süre

Oylama süresince biriktirdiğiniz kuponları bizlere ulaştırmanız için bir haftalık ek süreniz olacak. 25 Eylül 2022 Pazartesi gününe kadar kuponlarınızı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırarak oylarınızı kullanmış olacaksınız. Bu tarihten sonra iletilecek kuponlardaki oylar geçersiz sayılacak.

Ödül töreni tarihi duyurulacak

Kuponların teslimi sonrası oy sayım işleminin ardından birinciler organize edilecek ödül töreninde açıklanacak. Ödül töreninin tarihi ilerleyen günlerde duyurulacak.