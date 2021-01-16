İlginize teşekkürler

Yenidüzen Gazetesi tarafından 23 yıldır organize edilen, ülke sporuna ve sporcusuna önemli bir motivasyon kaynağı olan ‘Yılın Spor Ödülleri’nde oylama tamamlandı. 2 Ekim 2020 tarihinde başlayan, ödüllerin klasik oylaması olan kupon oylaması üç buçuk ay sürerken, 15 Ekim’de başlayan Kısa Mesaj (SMS) oylaması da üç ay sürerek tamamlandı.

Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz

Yenidüzen Gazetesi 23’üncü Yılın Spor Ödülleri’nde Yılın Sporcusu, Yılın Antrenörü, Yılın Hakemi, Yılın Yöneticisi ve Yılın Genç Yeteneği olmak üzere beş farklı kategoride 25 aday yer aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kategorilerinde birinci olacak isimler sizlerin kullandığı oylar neticesinde belli olacak. Oylama süresince göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı siz okuyucularımıza teşekkür ederiz.

Kuponları getirmek için bir haftalık ek süre

Oylama süresince biriktirdiğiniz kuponları bizlere ulaştırmanız için bir haftalık ek süreniz olacak. 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar kuponlarınızı Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan Yenidüzen Gazetesi’ne ulaştırarak oylarınızı kullanmış olacaksınız. Bu tarihten sonra iletilecek kuponlardaki oylar geçersiz sayılacak.

Kuponların teslimi sonrası oy sayım işleminin ardından dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını da gözetilerek ödül töreninin yapılıp yapılmayacağı veya nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde paylaşılacak.