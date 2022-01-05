İlaçta KDV iki aylığına kalktı, Eczacılar “devamlı olsun” dedi

Öksüz: “Hiç tanımadığımız insanlar bizi arayıp ‘sayenizde az da olsa nefes aldık’ diyerek teşekkür ediyor. Bunları duymak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Keşke bu uygulamanın sürekliliği de olsa…”

Derya ULUBATLI

İlaçta KDV alımı iki aylığına kaldırıldı, Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, “halk çok memnun, uygulama devamlı hale getirilmeli” dedi.

Eczacılar Birliği ve 42 ecza deposunun iki buçuk aydır sürdürdüğü mücadele sonuç verdi, devlet ilaçtan aldığı yüzde 5 oranında KDV’yi iki ay süreyle kaldırdı. Şubat sonuna kadar devam edecek uygulama Ocak ayının ilk günü itibariyle başladı. YENİDÜZEN’e konuşan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz şu an eczanelere giden kişilere etiket fiyatının yüzde 5’ini düşerek ilaç satışı yapıldığını ve bu uygulamanın halkı çok mutlu ettiğini aktardı.

“İlaç hayati bir harcamadır… Bu uygulama sürekli hale gelmeli”

İlaç konusunda devletin girdi maliyetinin çok yüksek olduğunu belirten Öksüz, dövizin en yüksek olduğu dönemde gofretin KDV’sinin düşürüldüğünü, bunun üzerine kendilerinin de ilaç için girişim yaptıklarını ifade etti. İlacın hayati derecede önem taşıyan bir harcama olduğuna dikkat çeken Öksüz sözlerin şöyle sürdürdü: “Biz bu durumu iki buçuk ay önce dillendirdik. Bu KDV’nin kaldırılması için çok mücadele verdik, devletin ilaca erişimi kolaylaştırması için çok baskı yaptık. İlaç çok önemli ve hayati bir şeydir. Ne mutlu ki sonunda başarılı olduk. Devlet bu isyanımıza karşılık verdi ancak bu uygulama sadece iki ay boyunca devam edecek. Biz bunun sürekli hale gelmesini istiyoruz çünkü halk çok memnun”.

“Hiç tanımadığım kişiler beni arayıp teşekkür etti…”

Uygulama yürürlüğe girdikten sonra farklı şehirlerden hiç tanımadığı insanların kendisini arayarak yapılan çalışma için teşekkür ettiğini anlatan Öksüz bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Öksüz şöyle devam etti: “Hiç tanımadığımız insanlar bizi arayıp ‘sayenizde az da olsa nefes aldık’ diyerek teşekkür ediyor. Bunları duymak bizi inanılmaz mutlu ediyor. Keşke bu uygulamanın sürekliliği de olsa… Devletin neden bunu sadece iki ay ile sınırlandırdığını bilmiyoruz ama bizim Eczacılar ve Ecza depoları olarak görüşümüz net bir şekilde bunun daha uzun vadede devam etmesidir”.

“Devlet meslek örgütlerine kulak vermeli”

Devletten bağımsız bir örgüt olarak biraz olsun insanların yüzünü güldürebildiklerine ve bir değişim yaratabildiklerine çok sevindiğini aktaran Öksüz, “demek ki devlet sivil toplum örgütlerine ve meslek örgütlerine kulak vermeli, biz de çabalayınca bir şeyleri değiştirebiliyoruz, bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.