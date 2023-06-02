"İlaçsız kalmak, ölümden beter!"
Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı'nda açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.
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Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı'nda açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.
“Ortopedik engelliler eksiklikler nedeniyle insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor”
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