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"İlaçsız kalmak, ölümden beter!"

"İlaçsız kalmak, ölümden beter!"

Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı'nda açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

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Sağlık Dernekleri Platformu, kronik hastaların sorunlarını aktarmak, ilaç ve malzeme eksikliklerine tepki göstermek amacıyla Maliye Bakanlığı'nda açıklama yaptı, Sağlık Bakanlığı'na yürüdü.

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“Ortopedik engelliler eksiklikler nedeniyle insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor” “Ortopedik engelliler eksiklikler nedeniyle insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor” 

 

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