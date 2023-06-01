“Ortopedik engelliler eksiklikler nedeniyle insani ihtiyaçlarını karşılayamıyor” 

Ertuğrul SENOVA

Sağlık Dernekleri Platformu’na üye 11 sağlık derneği ve eczacılar ile doktorlar gibi paydaş örgütler, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine karşı ses çıkarmak adına yarın sokağa iniyor.

Sağlık Bakanlığı’nın, “Maliye Bakanlığı ‘tasarruf’ yapıyor, sağlığa kısıtlı oranda bütçe aktarılıyor” sözleri üzerine Maliye Bakanlığı önüne yürüyecek olan dernekler, hat safhaya çıkan ilaç eksikliği ve fiyatları her geçen gün artan tıbbi malzemelerinin devlet tarafından karşılanmamasını protesto edecek.

Eylemin nedenlerine ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ahmet Varoğlu, ortopedik engelliler ve işitsel engellerinin ihtiyaç duyduğu tıbbi araç gereç ihtiyacının uzun zamandır karşılanmadığını ifade etti.

“Malzemeler devlet tarafından karşılanmıyor, ilaç eksikliği hat safhada”

Varoğlu, “İşitme ve konuşma konusundaki cihazların fiyatları çok yüksek. Bu yüzden devlet karşılamıyor. Var olan ilaç eksikliği ise hat safhada” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Talep ettiğimiz bazı ilaç veya materyaller özelde bile bulunmuyor. Benim tiroit ilacım 2 haftadır eczanelerde yok. Yan sanayisi ya da muadili var. Yani amaçtan çok uzak çözümlerle karşılaşıyoruz.”

“Ortopedik engelliler insani ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları malzemelere ulaşamıyor”

Ortopedik engellerinin, insani ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları ilaç ve malzemelere ulaşamadıklarını vurgulayan Varoğlu, söz konusu malzemeleri dışarıdan temin etmeye çalışanların ciddi bir bütçe mağduriyetine maruz kaldıklarını kaydetti.

“Sağlık Bakanlığı, Maliye’nin ‘tasarruf’ yaptığını, sağlığa kısıtlı bütçe aktardığını söyledi”

Pek çok hasta grubunun uzun süredir ilaç eksikliği ile boğuştuğunu söyleyen Varoğlu, “Sağlık Bakanlığı bu noktada duyarsız kalıyor. Maliye Bakanlığı’nın taraf olduğu söyleniyor. Maliye’nin tasarruf yaptığı ve Sağlık Bakanlığı’na kısıtlı bütçe bıraktığı anlatılıyor. Biz de bu yüzden eylemimizi Maliye Bakanlığı önünde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Hangi dernekler eyleme destek verecek?

Eyleme gidecek 11 derneğin isimleri şöyle:

“Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kıbrıs Türk MS Derneği, Yaşlı Hakları Derneği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastalıkları Dayanışma Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs İşitme – Konuşma Engelliler Vakfı. Alzheimer Derneği, Thalassemia Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği.”