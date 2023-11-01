“İlaca erişemeyince stres oluyoruz, ataklar başlıyor, engelliliğin önü açılıyor”

Onur ULAĞ

İlaca erişim noktasında yaşanan sıkıntılar boyut atladı; MS hastaları, yaşamsal önemdeki ilaçlarının büyük bir kısmına ulaşamadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Sadece İlaç – Eczacılık Dairesi tarafından getirtilebilen söz konusu ilaçların, gününde atılması gereken adımların atılmaması nedeniyle tedarik edilemediğini söyledi.

Hançerli, ilaca ulaşamayan hastaların strese girdiğini ve MS hastalığında stresin ciddi sorunlara yol açtığını anlatarak, “Stres olunca ataklar tetikleniyor. Ataklarla birlikte engellilik durumunun yolu açılmış oluyor” dedi.

Dairenin, “ilaçlar gelecek” yönünde açıklama yaptığını, bekledikleri ilaçların geldiğini ancak bu kez de diğer ilaçlarında eksiklikler yaşandığını anlatan Hançerli, “Mağdur oluyoruz” dedi.

Stres yaşamaması gereken MS hastası insanların, sürekli İlaç – Eczacılık Dairesi’nin yolunu aşındırdığını anlatan Hançerli, “Bu ilaçları almak için Karpaz’dan, Mağusa’dan gelen var. Bu insanların ilacını gününde alması gerekiyor ve bir türlü bu gerçekleşmiyor. Ya ihale açılmıyor, ya bir şekilde bir tıkanıklık yaşanıyor, bu durum sürekli yaşanıyor” şeklinde konuştu.