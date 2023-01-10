İLAÇ KRİZİ

Fehime ALASYA

Ülkedeki birçok ilacın piyasa eksiğinin sürdüğü, artık aynı içerikli (muadili) ilaçların dahi eczane raflarından tükendiği ifade edildi.

“Doktorlar artık ilaç değişmek zorunda kalıyor” diyen Eczacılar Birliği, eksikliğin ‘insan sağlığını tehdit eder duruma gelindiği’ne vurgu yaptı.

Reçeteyi karşılamakta zorlandığını, doktorların ilaç değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Eczacılar, “Bulduğunuzu alın” diyecek noktaya geldi.

İlaç bulamayarak eczane eczane gezdiğini anlatan vatandaş ise, fiyatlara dikkat çekiyor:

“Bulduğumuzu da alamıyoruz” diyor.

Muadil ilaç dahi bulamayan bazı doktorlar ise ilaç değişikliğine gittiğini anlatırken, kimi hastaların Kıbrıs’ın güneyinden veya Türkiye’den ilaç getirttiğini dile getirdi.

İlaç eksikliği, her geçen gün daha da derinden hissedilir duruma geldi. İlaç yazan doktor da, satan eczacı da, alan vatandaş da mağdur olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği geçtiğimiz günlerde, ilaç eksikliği konusunda TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile de görüşmüştü.

Eksikliği hissedilen başlıca ilaçlar…

Ülkemizde satışa sunulan ilaçlardan çok tüketilen birçok antibiyotik ve çocuk hastalar için kullanılan çeşitli ilaçların bulunamadığı belirtildi.

İlaç eksikliği hissedilen başlıca ürünler arasında, özellikle çocuk antibiyotiği, infulenza, domuz gribi ilaçları, üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları, ağrı kesi ve ateş düşürücüler, mide ilaçları, şeker ilaçları, tansiyon ilaçları, göz damlalarında büyük eksiklikler var.

Artık krem ve merhemlerde dahi sıkıntı yaşandığı, vitaminlerin de raflardan tükenmeye başladığı ifade edildi.

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner:

“İlaç eksikliği, halk sağlığını tehdit eder boyutlara geldi”

“Uzun süredir devam eden ilaç eksikliğine ilişkin hiçbir gelişme yaşanmadı, aynı sıkıntılar devam ediyor. Doktorlar muadil ilaç veriyor ama artık muadil ilaç da kalmadı… Raflarda muadiller de bitti. Doktorlar artık ne bulursa onları yazmak zorunda kalıyor. Doktorlar da, eczacılar da mağdur ama hastaları hepimizden çok mağdur. Artık bu durum, ilaç eksikliği halk sağlığını tehdit eder boyutlara geldi. Devletlerarası sıkıntı bir türlü çözülemiyor, hatta gündemde bile değil, gündemde olduğunu göremiyoruz…

Özellikle çocuk antibiyotiği, infulenza, domuz gribi ilaçları, üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları, ağrı kesi ve ateş düşürücüler, mide ilaçları, şeker ilaçları, tansiyon ilaçları, göz damlalarında büyük eksiklikler var. Artık krem ve merhemlerde dahi sıkıntı yaşanıyor. Vitaminler de raflardan tükenmeye başladı.”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cemal Mert:

“Bazı hastalar, artık muadil ilaçlarını güneyden veya Türkiye’den getirtiyor”

“Muadillerini de artık bulamıyoruz, çoğu zaman zorda kalıyoruz. Birçok antibiyotik yok. Grip salgını var ama ilaçlarını bulamıyoruz. Bulantı, kusma ilaçları, öksürük şurupları, antibiyotiklerde büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı hastalar, artık muadil ilaçlarını güneyden veya Türkiye’den getirtiyor.

Zaten artık bulduğumuz ilaçların da fiyatları çok pahalı. Eskiden kimse sigortayı umursamıyordu, şimdi herkse sigortaya ilaç yazdırmak istiyor. Herkes haklı…”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak:

“İlaç değişmek zorunda kaldığımız durumlar bile oluyor çünkü artık muadilini de bulamıyoruz”

“Enfeksiyonların arttığı dönemde antibiyotiklerin, muadillerin büyük eksikliği var. Günümüzde ‘ne bulunuyorsa o veriliyor’ aşamasına gelindi. İlaç eksikliğiyle ilgili ciddi sıkıntı var. Hasta yakınları sürekli bizi arıyor, muadili yazıyoruz, artık çok şeyin muadili de yok. İlaç değişmek zorunda kaldığımız durumlar bile oluyor.

Çoğu kişi eczaneden ilaç almak zorunda kalıyor, sigorta kullanımı çok yaygınlaştı, ‘sigortam karşılıyor mu karşılamıyor mu?’ soruları artık çok sık soruluyor…”

Eczacı Halit Kavçın: “Muadil ne demek anlatıyorum, bulduğunuzu alın diyorum”

“Bu sıkıntı Türkiye’deki ekonomik daralmadan kaynaklanıyor, hammaddeler yurt dışından tedarik ediliyor. Türkiye’deki üretim de ücretler de sıkıntılı, bu nedenle ülkedeki birçok firma üretimi durdurdu. Bu durum da bize yansıyor. İnsanlar 120 TL’lik ilaçlar 250 TL mi oldu diye soruyor, fiyatlara inanamıyor. Bu fiyatlara rağmen birçok ilacın piyasa sıkıntısı var. Birçok doktor eksik olan ilaçlar için muadili denilen benzeri, işlevi aynı ilaç yazıyor. Ama insanlar buna karşı çıkıyor, eczane eczane gezip aynısını bulmaya çalışıyor. Bense bu durumu anlatıp ‘bulduğunuzu alın’ diyorum. Bu sıkıntılar aşılana dek çok fazla çözüm bulamıyoruz.”

Eczacı Dilek Emin: “Reçeteleri karşılayamıyoruz, doktorlar ilaç değiştirmek zorunda kalıyor”

“Muadil sıkıntısı yaşıyoruz, bunu insanlara anlatmak eskiden daha güçtü, şimdi ilaç eksikliği çok fazla olduğu için daha kolay kabul görüyor. Hastalar artık muadili de desek alıyor çünkü ilaç yok. Çoğu zaman muadil ilaç dahi yok, reçeteleri karşılayamıyoruz. Antibiyotikler, çocuk ilaçları gibi bazı ilaçlar hiç piyasada yok. Doktorlar ilaç değiştirmek zorunda kalıyor”

İlaç bulamayan vatandaş eczane eczane geziyor…

Faruk Memiş:“3, 4 eczane gezdim, ilaç yok…”

“Annemin sürekli kullandığı ilacını bulabilmek için 3, 4 eczane gezdim, hiçbirinde yok. Hiçbir yerde bulamıyoruz. Artık doktoru ile konuşup ilacı değişmesinden başka çaresi yok.”

Melis Ateşi:“Özellikle çocuk ilaçlarında büyük eksiklikler olduğunu duyuyoruz”

“Özellikle çocuk ilaçlarında büyük eksiklikler olduğunu duyuyoruz. Çünkü bunların üretim maliyetleri çok fazla... Eczacılık okuyorum ve bu konularla severek ilgileniyorum, araştırıyorum. Bu ilaç eksikliği dünyanın her yerinde de Türkiye’de de yaşanıyor, bu nedenle bizler de etkileniyoruz. Muadili ilaçlar yazılıyor ama insanlar bu durumdan korkuyor çünkü muadili demek ‘ucuz ve kalitesiz’ demek olarak lanse ediliyor ve öyle biliniyor. Ama bu çok yanlış bir algı…”

Emir Golomgane: “İlaçları bulsak bile fiyatları çok pahalı”

“İlaçları bulsak bile fiyatları çok pahalı. Bir ağrı kesici için 250 TL ödemek çok ama çok fazla. Bu duruma bir an önce müdahale edilmeli.”

Ahmet Akyol: “Hem ilaç bulamıyoruz hem de bulduğumuzu alamıyoruz”

“Antibiyotik bulamıyoruz, doktoru yeniden haberdar ediyoruz, başka ilaç yazıyor. Fiyatlarda %40 artış oldu, fiyatlar çok yükseldi. Hem ilaç bulamıyoruz hem de bulduğumuzu alamıyoruz. Bunlar çok büyük sıkıntılar, umarım bir an önce çözülür.”