“İlaç ihaleleri düzgün yapılamıyor. İlaca ayrılan para yetmeyecek…”

CTP Milletvekili Filiz Besim Meclis Genel Kurulu gündemine sağlığı taşıdı, ilaç konusunda düzgün ihale yapılamadığını, firmaların artan fiyatlar nedeniyle ihalelere katılmadığını belirtti.

İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ilaçları doğrudan aldığını kaydeden Besim, “İlaca ayrılan para yetmeyecek. İlaç takip sistemi bir an önce kurulmalı…” dedi.

CTP Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp, Damar Cerrahisi Servisi çıkan yangınından sonra sigortadan para alınıp alınmadığını sordu.

Besim, aynı filmi Devlet Laboratuvarı yangınında gördüklerini, sigortadan para alınamadığını, göreve geldiklerinde soruşturmayı yeniden açtıklarını hatırlattı. Besim, bir firmanın kendilerinden cihaz istediğini, cihazın sağlamını da yanmışını da bulamadıklarını, tutuklamalar da olsa bu konunun sonuçlanmadığını söyledi.

Besim, TAK binasının yanındaki atıl araziye inşa edilecek devlet laboratuvarına başlanması için Sağlık Bakanlığı’nın yeni bütçeye kaynak koyup koymayacağını sordu.

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü olduğunu da anımsatan, ruh hastalıkları konusunda politika ve yol haritası eksikliği olduğunu kaydeden Besim, Barış ve Ruh Hastalıkları Hastanesi’nde hekim ve psikolog eksikliği olduğu, bağımlı hastaların tedavi edilemediğini, AMATEM’in henüz tamamlanamadığını belirtti.

Güzelyurt hastanesinin atıl halde kalmasının içinde bir yara olduğunu da kaydeden Filiz Besim, burasının korunması ve tamamlanması gerektiğini, Girnelilerin de yeni bir hastaneye ihtiyacı olduğunu söyledi.

İlaç konusunda düzgün ihale yapılamadığını, firmaların artan fiyatlar nedeniyle ihalelere katılmadığını belirten Besim, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ilaçları doğrudan aldığını kaydederek, “İlaca ayrılan para yetmeyecek. İlaç takip sistemi bir an önce kurulmalı…” dedi.