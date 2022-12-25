İlaç fiyatları uçtu!

▶ Çocukların çok sık kullandığı Calpol şurup, 43 TL’lik artışla, 53 TL’den 97 TL’ye çıktı, Pedifen ise 32 TL’den 46 TL’ye yükseldi. Budecort Steri-Neb 0.25mg/ml, 107 TL’lik artışla, 146 TL’den 253 TL’ye çıktı.

▶ Kolesterol hastalarının kullandığı 267 mg Lipanthyl 242 TL’den 334 TL’ye yükselirken, tansiyon ilacı olan 10 mg Enapril ise 49 TL’den 67 TL’ye çıktı. 500 mg Macrol antibiyotik ise 80 TL’yi aşan yükseliş ile 147 TL’den 233 TL’ye fırladı.

Vatandaş: “Zam var ilaç yok, paramızla ilaç bulamıyoruz, eczane eczane geziyoruz”

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner: “Devlet ilaç sanayi konusunda üzerine düşeni yapmıyor, dışa bağımlıyız”

Fehime ALASYA

İlaç sektöründe 17 Aralık’tan itibaren yürürlüğe giren yüzde 36.77 oranında zam, eczane raflarına yansıdı.

Halk arasında çok sık tüketilen kimi ilaçlarda 40 TL’den 100 TL’ye kadar birçok kalemde fiyatlar bir anda fırladı.

İlaç ücretlerinin aile bütçesinde ciddi bir paya sahip olduğunu ifade eden vatandaş, “Sigortalarımız neye yarıyor?” diye sordu.

Eczacılar Birliği, Genel Sağlık Sigortasına önem verilmesi gerektiğinin altını çizerken, devletin ilaç sanayi konusunda üzerine düşeni yapmadığını, ilaç temini için dışa bağımlı olduğumuzu belirtti.

Türkiye’de yürürlüğe giren ilaç zammı, Kıbrıs’ın kuzeyinde tüketilen ilaçların etiket fiyatlarına da yansıdı.

YENİDÜZEN, sıklıkla kullanılan ilaçlardaki fiyat düzenlemesini inceledi.

Çocuk ilaçlarından antibiyotiklere, tansiyon ve kolesterol haplarına kadar birçok ilaçta ciddi fiyat değişikliğine gidildi.

Türk Lirası’nın döviz karşısında günden güne değer kaybetmesi, ilaç fiyatlarını da vurdu. Yüzde 36.77 oranındaki artış sonrasında vatandaşın çok sık kullandığı birçok ilaçta 40 TL, 50, 80, 90 ve 100 TL’yi aşan zam yansıdı.,

Bir şişe şurup 219 TL

Çocuk ilaçlarında kat kat artış!

Çocukların çok sık kullandığı Calpol şurup, 43 TL’lik artışla, 53 TL’den 97 TL’ye çıktı, Pedifen ise 32 TL’den 46 TL’ye yükseldi.

Yine çocuklar için kullanılan Budecort Steri-Neb 0.25mg/ml, 107 TL’lik artışla, 146 TL’den 253 TL’ye çıktı. Ventolin 2.5 mg/2.5ml çocuk ilacı da iki katına çıktı, 53 TL olan ilaç 109 TL’yi aştı…

Kolesterol ve tansiyon ilaçları ile antibiyotikler cep yakıyor…

Yeni düzenlemeyle birlikte kolesterol hastalarının kullandığı 267 mg Lipanthyl 242 TL’den 334 TL’ye yükselirken, tansiyon ilacı olan 10 mg Enapril ise 49 TL’den 67 TL’ye çıktı.

Bununla birlikte yetişkinlerin çok sık tükettiği 500 mg Macrol antibiyotik ise 80 TL’yi aşan yükseliş ile 147 TL’den 233 TL’ye fırladı.

Vatandaş:

“Zam var ilaç yok, paramızla ilaç bulamıyoruz, eczane eczane geziyoruz”

Bir şişe şuruba 219 TL ödediğini anlatan Şahin Akcan:

“Sigortalarımız neye yarıyor?”

Eczanedeki sorularına kulak misafiri olduğumuz Şahin Akcan, birçok eczane gezmesi sonucunda aradığı şurubu bulduğunu ifade etti, fiyatını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi…

Bir şişe şuruba 219 TL ödediğini anlatan Şahin Akcan, “Sigortalarımız neye yarıyor?” diye sordu… Kendi cevabını da veren Akcan, “Hiçbir işe yaramıyor” diyerek bu durumu eleştirdi.

İlaç fiyatlarının da gibi aile bütçesinde büyük bir paya sahip olduğunu kaydeden Yasemin Kaya:

“Tüm ilaçları sigortadan alınabilmesi gerek”

İlaç fiyatlarının da diğer temel tüketim maddelerindeki gibi aile bütçesinde büyük bir paya sahip olduğunu ifade eden Yasemin Kaya, tüm ilaçların sigortadan alınabilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı kremlerin kozmetik gibi ‘lüks’ sayıldığını ifade eden Kaya, bunun aslında ihtiyaç olduğunu, sigortanın kapsaması gerektiğini anlattı. Kaya bu duruma şöyle bir örnek veriyor: “Örneğin ciltte yaşanan mantar kremleri bile sigortadan alınamıyor ve ciddi paralar harcanıyor” diyor…

Sağlık sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini anlatan Aleyna Su Üner:

“Türkiye’deki sağlık sistemi çok güzel çalışıyor, kimse özele muhtaç bırakılmıyor”

Ülkedeki sağlık sisteminin ‘sıfırdan’ yapılandırılması gerektiğini anlatan Aleyna Su Üner ise “Vatandaşların haricinde herkes çıkarcı. Hükümet bu duruma çözüm bulmalı. Türkiye’deki sağlık sistemi çok güzel çalışıyor, kimse özele muhtaç bırakılmıyor, herkes sigortasından ilacını alıyor” şeklinde konuştu.

Torunu için eczaneden süt arayan ve kaçıncı eczaneye girdiğini hatırlamakta zorlanan Ayten Dikentli:

“Hem fiyatlar yüksek hem de aradığımızı bulamıyoruz”

Torunu için eczaneden süt arayan Ayten Dikentli de eczanede rastladığımız, kaçıncı eczaneye girdiğini hatırlamakta zorlanan bir vatandaş… “Kaç eczanedir bakıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum, piyasa eksiğiymiş” diyen Ayten Dikentli, hem fiyatların yüksek oluşu hem de eksik ilaçlar nedeniyle sıkıntı yaşandığına değindi. Dikentli, “Hem fiyatlar yüksek hem de aradığımızı bulamıyoruz” dedi.

Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner:

“Devlet ilaç sanayi konusunda üzerine düşeni yapmıyor, dışa bağımlıyız”

Piyasadaki zammın Türkiye’deki döviz kaynaklı üretimden kaynaklandığını anlatan Eczacılar Birliği Genel Sekreteri Dicle Tekiner, devlet ilaç sanayi konusunda üzerine düşeni yapmadığını anlattı.

Ülkede uzun vadeli çözüm planında ilaç sanayi sektörüne yatırım yapması gerektiğini anlatan Tekiner, “Ülkede devlet buna zaman ve bütçe ayırmalı, buradaki ilaç sanayini desteklemeli” dedi.

Vatandaşın cebine yansıyacak kısa vadeli çözüm için ise Genel Sağlık Sigortasına önem verilmesi gerektiğini anlatan Tekiner, şunları dile getirdi:

“Zamlar Türkiye’ye bağımlı olmamızla ilgilidir. Mevcut sanayi de çok kısıtlı, hiçbir devlet desteği olmayarak üretim kalmaya çalışıyor.

Devlet ilaç sanayi konusunda üzerine düşeni yapmıyor, sağlığa bu bağlamda önem vermiyor.

Raftaki ilaçların tamamı yurt dışından geliyor. Üniversite ülkesi olan bir ülkede yaşıyoruz ama…

Dövizdeki seyir nedeniyle Türkiye’deki fiyatlar artıyor ve bu da bize yansıyor.”

“Devlet ilaç üretimi için, ilaç sanayi için zaman ve bütçe ayırmalı”

“Bu zamlar da yeterli değildir. Diğer ürünlere %300 zam gelirken ilaca piyasada %40 zam geldi, üretim de Türkiye’de bu nedenle çıkmazda, sıkıntıda.

Ülkede devlet ilaç üretimi için, ilaç sanayi için zaman ve bütçe ayırmalı, buradaki ilaç sanayini desteklemeli. Yabancı yatırımcılar bu açığı fark ederse bu sektör yabancı yatırımcıların eline geçebilir. Temel ilaçları üretebilecek kapasiteye sahip olmalıyız.”

“Genel Sağlık Sigortasına önem verilmeli, ciddi yatırım şart”

“Vatandaşın cebine yansıyacak kısa vadeli çözümden söze edecek olursak Genel Sağlık Sigortasına önem verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ama bunun da çok ciddi alt yapısı olmadığı için birçok eczane bundan zarar görebilir.

Mevcut koşullarda bile 60 günü aşan, 90 güne yaklaşan ödeme periyotları var. ve bu tüm ilaçlara yansırsa eczanelerin neredeyse tümü zorda kalır.”

“Fiyat farklılıkları eczacıların suçu değil”

“Türkiye meşeli ilaçların tüm fiyatları neredeyse tüm eczanelerde aynı olmak zorundadır, sadece Avrupa meşeli ilaçlarda döviz kuruna göre değişkenlik gösteriyor.

Stok tüketen eczane bu döviz kurunu etiketine yansıtmak durumunda kalıyor. Bu nedenle Avrupa ilaçlarında eczaneler arası fiyat farkları görülebilir. Bu eczane özelinde bir değişim değil.”