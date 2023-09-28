“İklim koşullarının değişime uğraması ürünü azalttı, fiyatları katladı”

► Zeytin ve zeytinyağı üreticileri sezona buruk başladı. Geçtiğimiz yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya düşük olan zeytin hasadı, zeytinyağı üretimini de olumsuz etkiledi. Zeytin üreticileri ‘bu yıl yok yılı’ derken, zeytinyağı fabrikaları ise sezona kötü başladığını anlatarak fiyatların üçe katlanabileceği öngörüsünde bulundu.

YENİDÜZEN- ÖZEL HABER

Yağ değirmenleri bu yılki sezonu açtı, zeytinyağı çıkarmaya başladı. Geçmiş yıllarda değirmenlerde olan yağ çıkarma kuyruklarının bu yıl olmayacağı öngörüldü. Zeytin Üreticileri Birliği, bu yılki rekoltenin çok düşük olduğunu ifade ederken, zeytinyağı fabrikası çalıştırıcıları sezona çok düşük bir oranla başladığını anlattı. Birçok üretimde olduğu gibi iklim değişikliğinin zeytin ve zeytinyağı üretimini de olumsuz etkilediğini anlatan üreticiler, fiyatların iki katına çıkacağı öngörüsünde de bulundu.

Geçtiğimiz yıl litresi 60- 70 TL olan zeytin yağının litresinin bu yıl 200 TL’ye çıkacağını ifade eden zeytinyağı üreticileri, piyasadaki talepleri kısıtlı da olsa karşılamaya çalıştığını anlattı.

Zeytin üreticileri ise geçtiğimiz yıl bereketli gelen rekoltenin ardından bu yılki verimin çok daha düşük olduğunu anlattı. Piyasadaki talebe yetişmekte zorlanacağını belirten üreticiler, girdi maliyetlerinden dert yandı. Küresel ısınmaya dikkat çeken üreticiler, üretimin buna göre dönüşmesi gerektiğinin altını çizdi, “Gemlik zeytin bu ülkenin iklim şartlarına uymadı, bu nedenle rekolte etkileniyor” dedi.

Zeytinyağı ihracat için alt yapının güçlenmesi gerektiğini de ifade eden üreticiler, “Ürün bu yıl az, serbest piyasada bu umarım kendini dengeleyebilir. Bu rakamların üç katı fiyat farkına kadar yükselebileceği endişelerimiz var” şeklinde konuştu.

Bu yılki zeytin ve zeytinyağı hasadını YENİDÜZEN’e değerlendiren üreticiler, geçtiğimiz yıla kıyasla adeta ‘hüsrana upradığını’ anlattı...

ÜRETİCİLER NE SÖYLEDİ?

Zeytin Üreticileri Birliği (ZEYBİR) Başkanı Ziya Sözey:

“İklim koşullarının değişime uğraması ürünü azalttı, fiyatları katladı”

“Bazı değirmenler açıldı, bazıları önümüzdeki hafta faaliyete geçecek. Güzelyurt’ta üretim başladı ama henüz süreklilik yok. Haftanın belli günleri çalışıyoruz. Zeytin bu yıl çok az ve değirmenler çok fazla çalışmayacak diye öngörüyoruz. İhracat için altyapımızın güçlenmesi lazım. İhracatta dünya piyasasındaki, dünya borsasındaki piyasayı yakalayamayız. Rekoltenin düşük olması, geçen yıl ‘var senesi’ olmasıydı, bu yıl ‘yok senesi’ olarak geçecek. Diğer sebebi de hava şartları, iklim koşullarının değişime uğraması üzürünü az olmasını etkiledi. Geçtiğimiz yıl zeytin yağının kilosu fabrikalarda 60, 70 TL civarındaydı, bu yıl ise 150 TL civarından başlayacak diye tahmin ediyoruz. Ama ürün az, serbest piyasada bu umarım kendini dengeleyebilir. Bu rakamların üç katı fiyat farkına kadar yükselebileceği endişelerimiz var. Ama bu durum tüketici için hiç de güzel olmaz. Güneydeki fiyatların üzerine çıkılması oradan olan alışverişi arttırabilir, bu da sektöre ve üretime darbe vurur. Her açıdan çok ince ve birbirini bağlayan çizgiler.”

Mustafa Bardak (Bardak Zeytinyağı Fabrikası):

“Sezona çok da güzel başlamadık. Yağın Litresi 200 TL’yi bulacak”

“Ürünler azdır, dağlık bölgelerden ürün geldi ama geçmiş yıllara göre rekolte çok düşük. Sezona başladık, 2 pazardır çalışıyoruz. Gemlik zeytin bu ülkenin iklim şartlarına uymadı, bu nedenle rekolte etkileniyor. Değirmenlerde uzayıp giden kuyruklar, sabahın karanlığında kalkıp sıra tutumlar şimdilik yok yani sezona çok da güzel başlamadık. Umarım bitirişimiz daha verimli olur. Geçen seneki yağın 5 litresi 700, 800 TL’ye kadar çıktı., bu yıl daha da artacak. Kısıtlı veriyoruz, iç piyasa, vatandaşa yönelik dağıtmaya özen gösteriyoruz. Marketlere sınırlı şekilde dağıtıyoruz. Sıkıntılı bir döneme gireceğiz. Litresi 200 TL’yi bulacak.”

Mustafa Kambur (Zeytinyağı Üreticisi):

“Yağ fabrikaları bu yıl çok az çalışacak, sezon çok kısa sürecek, fiyatlar 200 TL’yi geçecek”

“Bu yılki zeytin hasadı geçen yılın yarısı kadar, zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının uçmasına sebep olacak. Bu yıl da fiyatlar 200 TL’yi geçecek. Market raflarında şu an daha zeytin yağı 270 TL’ye kadar çıkıyor. Ürün çok az, kuraklık zeytin üretimini çok olumsuz etkiledi. Tüm dünyada bu durum böyle. Güneyde de rekolte düşük. Keşke elden bişey gelse... Yağ fabrikaları bu yıl çok az çalışacak, sezon çok kısa sürecek.”