İklim Değişikliğiyle mücadele için 500 Milyon Euro katkı

Kıbrıs Cumhuriyeti, iklim değişikliğiyle mücadele için yapılacak eylemler için 500 milyon Euro katkı sağlayacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in Glasgow’da gerçekleştirilen COP26 BM İklim Zirvesi’nde katıldığını yazdı.

Habere göre, Anastasiadis, 2026’ya kadar doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi temiz yakıt kullanımıyla ilgili yeni politikalar ve tedbirler benimsenmesi ve ulaşım, tarım, sanayi, arazi kullanımı, ormanların korunması ve atık idaresi gibi ilgili alanlara yönelik yatırımların teşvik edilmesi için 500 milyon Euro’yu aşan katkı yapacaklarını söyledi.

Anastasiadis, küçük bir ülke olarak iklim değişikliğinin etkileriyle mücadeleye ulusal katkılarının az olduğunu bildiklerini, dolayısıyla da bölgesel işbirliğini artırma arayışında olduklarını kaydetti.

Nikos Anastasiadis ayrıca, koordineli işbirliği ve ortak uygulamalarla, Akdeniz ve Ortadoğu’nun küresel iklim değişikliğinin odağında bulunduğunu da dikkate alarak, bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi arzuladığını ifade etti.

Haberde, Kıbrıs’ın 100’den fazla ülkenin imza koyduğu Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Glasgow Liderler Bildirisi’ne imza koyduğu da belirtildi.



