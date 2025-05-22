Lefke Çevre ve Ekoloji Derneği, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi ve Lefke İçin Sürdürülebilir Çözümler” konulu panel düzenledi.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, küresel ısınmanın Lefke bölgesine etkileri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla önceki gün LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen panelde, alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri küresel ısınmanın neden olduğu kuraklık ve su yönetimi konularında bilgiler paylaştı.

Lefke Kaymakamı Cemal Orakcıoğlu’nun da katıldığı panelde, konuşmacılar arasında LAÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Atila Aşın, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bay ve Yrd. Doç. Dr. Devrim Özdal’ın yanı sıra Ekonomi ve Turizm eski bakanı Erdoğan Şanlıdağ ve jeoloji mühendisi Oğuz Vadilili yer aldı.

Panelde, özellikle Türkiye’den Lefke bölgesine getirilmesi planlanan suyun hayati bir öneme sahip olduğu vurgulanarak, su yönetimi konusunda bilimsel ve pratik çözümler oluşturup, Lefke’nin gelecekte karşılaşabileceği su problemlerine yönelik bilinç yaratmak amaçladı.