İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…

Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde 15 Haziran’da ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.