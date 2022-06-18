İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…
Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
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Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde 15 Haziran’da ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
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Etiketler : kalp krizi, selma ikizoğlu