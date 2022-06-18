Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…
İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…

İkizoğlu’nun ölüm nedeni kalp krizi…

Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

A+A-

Girne’de, kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde 15 Haziran’da ölü bulunan Selma İkizoğlu’nun (K-61) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : ,