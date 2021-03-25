İkiz göz doktorları YDÜ Hastanesi’nde

Tek yumurta ikizi Cahit ve Ziya Burke kardeşler, yıllarca aynı okullarda eğitim görerek birlikte hekim olma hayalleri kurdu. Hekim olduktan sonra ikisi de göz hastalıklarında uzmanlaşmayı tercih etti. Şimdi ise aynı hastanede, aynı poliklinikte birlikte mesai yapıyorlar.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde göreve başlayan göz doktoru Cahit ve Ziya Burke kardeşler, alanlarında elde ettikleri başarılar kadar ilginç hikayeleri ile de dikkat çekiyor. Yaşamları boyunca birbirilerinden ayrılmayan Kıbrıslı tek yumurta ikizi göz doktorları, aynı hastanede aynı klinikte hasta bakmaya devam ediyor.

1991 yılında Güzelyurt’un Akçay köyünde dünyaya gelen tek yumurta ikizi Cahit ve Ziya Burke, ilk ve ortaöğretim sonrasında üniversitede de aynı sıraları paylaşarak hekim oldular. İkisi de küçük yaşlarda yaşadıkları göz problemi nedeniyle göz hekimliğine ilgi duydu. Kariyer planlarını da bundan esinlenerek yaptılar. Bugün ikisi de mesleğine aşık birer göz doktoru.

Sadece uzmanlık dönemimde ayrıldık

Uzm. Dr. Cahit Burke, göz hekimi olma yolundaki süreci şöyle anlatıyor; “İlkokulu, koleji kardeşimle aynı okullarda aynı sıralarda birlikte okuduk. Birlikte hekim olma hayalleri kurduk. İkimiz de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandık. İstanbul’a birlikte gittik. Baştan beri tıp fakültesini tercih nedenimiz göz hekimi olmaktı. TUS sınavında ikimiz de iyi puanlar aldık. Sadece uzmanlık eğitimi gördüğümüz yıllarda ayrıldık. Şimdi yine aynı hastanede birlikteyiz.”

Cahit ve Ziya Burke, birlikte geçen eğitim hayatlarından ve bugün aynı kurumda çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyor. “Bizim için daha iyi daha keyifli oluyor”diyen Uzm. Dr. Cahit Burke, gerek klinik hastalarında gerekse ameliyatlarda birbirlerini desteklediklerini, hastalar konusunda birbirlerine danıştıklarını ifade ediyor.

Ülkemize hizmet için döndük

Uzm. Dr. Cahit Burke, hastaların kendilerini ayırt etmekte zorlanabildiğini, bazen birbirlerinin hastasını muayene edebildiklerini söyleyerek bununla ilgili yaşadıkları bir anıyı “İhtisaslarımızı farklı kurumlarda yaptık. Haseki Hastanesi’nde katarakt teşhisi konan bir hasta ikinci bir görüş için benim çalıştığım hastaneye geldi. Kapıyı açıp karşısında beni görünce hızlıca tekrar dışarı çıkarken “Özür dilerim tekrar size geldim ama aslında tedavimi farklı bir hekime daha onaylatmak istemiştim.”dedi. Meğer ilk teşhisi koyan kardeşimmiş” sözleriyle tebessümle anlatıyor.

Uzm. Dr. Ziya Burke, gerek karakter gerekse hobileri bakımından da oldukça birbirlerine benzediklerini ifade ediyor: “İkimiz de akademik ortamı seviyoruz. İkimiz de piyano çalıyoruz. Aynı spor dallarından hoşlanıyoruz.”

Kıbrıs'a dönüş kararımızda ülkemize hizmet vermek bizi mutlu eden en önemli etken diyen Cahit ve Ziya Burke, özellikle retina ve oküloplasti dallarında branşlaşmak istiyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni de hem hastalarına ve hekimlerine sağladığı imkanlar ve bir üniversite hastanesi olmasının getirdiği avantajlar nedeniyle tercih ettiklerini anlatıyor.