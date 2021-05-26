‘İkinci dozda ciddi yan etkisi pek görülmüyor’

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı Eczacılık Hizmetleri Müdür Vekili Elena Panayiotopoulou salı günü Kıbrıs Haber Ajansına, KHA’ya yaptığı açıklamalarda, ikinci doz aşının ciddi yan etkilerinin çok ender görüldüğünü, ilk dozda yan etkileri olmayan kişilerde ikinci dozda ciddi yan etkiler sergilemesi olasılığının sıfır denilecek kadar düşük olduğunu vurguladı.

Panayiotopoulou, ikinci dozda yan etkilerin olmasının sadece ilk dozda tromboz veya kan pıhtılaşması sorunu yaşayanlarda ortaya çıkabileceğini kaydetti. Ayrıca, ilk dozu yaptırmadan önce tromboz geçmişi olan kişilerin bile ikinci doz aşılarını yaptırmaları gerektiğini çünkü bunu tamamlamamaları durumunda bunun sonuçları olacağı ve ilacın etkili olmayacağı uyarısında bulundu.

Bayan Panayiotopoulou “Mademki, herhangi bir ciddi yan etki görülmedi (tromboz, yüz felci, bağırsak bozuklukları, nörolojik belirtileri) o zaman ikinci dozda ciddi yan etkilerin görülmesi çok enderdir” dedi.

Avrupa İlaç Örgütünün (EMA) bilimsel yetkili otorite olduğunu ve ne adını ne de bilimselliğini zedeleyecek bir durumda bulunacağını belirterek “eğer aşıyla ilgili herhangi bir korku ve tehlike olsaydı bu aşıyı hemen durduracaktı” diye devam etti.

Kıbrıs’ta bilim insanlarının söz konusu aşı ile ilgili yaş bağlantısını ortaya attıkları ve eğer Sağlık Bakanlığının AstraZeneca aşısının kullanımı ile ilgili talimatlar konusunda ikinci bir düşüncesi olup olmadığı sorusuna Panayiotopoulou, böyle bir düşünce olmadığını ve EMA’nın söz konusu aşı ile ilgili yaş kısıtlaması olmadığına dair net kararı olduğunu vurguladı.

Yetkili, Kıbrıs’ın insanlara istediği aşıları seçme tanıyan tek ülke olduğunu ve insanları, olası yan etkileri sarı bir belge doldurarak rapor etmeleri ve Eczacılık Hizmetlerine bildirmeleri konusunda teşvik ettiğini söyledi.

Panayiotopoulou, tüm sağlık profesyonellerinin, kişisel özel doktorların, aşı merkezlerinin, ilk yardım bölümünde kan tahlilleri bölümü ve Kıbrıs Tabipleri Derneğinin tüm üyelerinin, tromboz ve kan pıhtılaşması belirtileri konusunda EMA tarafından onaylanan uygun eğitim malzemeleri ile bilgilendirildiklerini açıkladı.

AstraZeneca aşısı olan ve ciddi tromboz vakası nedeniyle şu an tedavi altında bulunan 40 yaşındaki kadının sağlığı ile ilgili olarak, Panayiotopoulou, doktorların anında müdahalesiyle kadının durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Pek çok insanın ikinci doz aşıyı yaptırıp yaptırmama konusunda endişeleri olduğu sorusuna Panayiotopoulou, aşıyı tamamlamamanın aşıyı yetersiz kılacağını ve sonuçları olacağı ve şu an Hint mutasyonu tehlikesinin de aramızda olduğu yanıtını verdi.