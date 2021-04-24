İki yüreğe, bir barikat

“Aşk sadece kendi ülkende bulabileceğin bir şey değil. Aynı dili konuşmana gerek yok” diyen çift YENİDÜZEN’e konuştu. Aşkın din, dil ayrımı yapmadığına vurgu yapan Georgia ve Arda, diplomasiden yakındı

Arda Serintürk: “Bu ilişkiye başlarken bazı şeylerin zor olacağının farkındaydık ama imkânsız olacağını hiç düşünmemiştik”

Georgia Fota: “Bir yolu olmalı biz bu ilişki için ailelerimizi çok zor ikna ettik, onların mutlu günümüzde yanımızda olmasını hayal ediyoruz”

“Oturma izni veren ülke, nikâh için izin vermiyor. Yıllardır aynı yerde saymaktan usandık. Biz kimseden bir şey istemiyoruz, bize yol göstersinler evlenelim”

“Kıbrıs’ın güneyinde nikâh yapabilirim ama benim güneye geçişim vatandaşlığım nedeniyle ne yazık ki çok sıkıntılı”

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde 4 yıl önce tanışan Georgia ile Arda, evlenmek isteler de ayrımcı ve bölücü diplomasi nedeniyle ilişkilerini resmiyete dökemiyor.

Yaklaşık üç yıldır kuzeyde çalmadık kapı bırakmadığını ifade eden Arda Serintürk, evlilik için hiçbir yetkili makamdan olumlu bir yanıt alamadığından yakınıyor.

Kıbrıslı Rum Georgia Fota ise, işine Kıbrıs’ın güneyinde devam ederken, oturma izni alarak kuzeyde erkek arkadaşının yanında kalıyor.

Salgın döneminde geçiş kapılarının kapanması sonrası yaklaşık 6 ay görüşmediklerini anlatan çift, evlenmek istiyor, diplomasi sorunlar nedeniyle evlenemiyor. “Aşk sadece kendi ülkende bulabileceğin bir şey değil. Aynı dili konuşmana gerek yok” diyen çift YENİDÜZEN’e konuştu.

4 yıl önce tanıştılar… Bir daha ayrılmadılar…

26 yaşındaki Arda Serintürk ve 31 yaşındaki Georgia Fota’nın aşkı 4 yıl önce başladı. Serintürk, adaya 4 yıl önce çalışmak için geldiğini, Lefkoşa’da kuaförlük yaptığını ve kız arkadaşı Georgia Fota ile orada tanışarak arkadaşlıklarını ileriye taşıdıklarını anlattı. Adada çalışma izni ile kaldığını ve kız arkadaşı Georgia ile ilişkisini resmiyete dökmek için senelerdir çalmadığı bakanlık kapısı bırakmadığını söyleyen Serintürk, “Biz kimseden bir şey istemiyoruz devlet bize yol göstersin evlenelim” dedi.

Serintürk: “Hala başladığımız yerdeyiz”

İlişkilerine başlarken bir takım şeylerin zor olacağının farkında olduklarını ancak aşılmayacak problemler olmadığını düşünerek yola çıkma kararı aldıklarını anlatan Arda Serintürk, “Bu ilişkiye başlarken bazı şeylerin zor olacağının farkındaydık ama imkânsız olacağını hiç düşünmemiştik. Evlenmek istedik, avukatlarla çalışmayı denedik, Dışişleri, İçişleri, Elçilik çalmadığım kapı kalmadı. Ne bir yol gösteren ne de bir cevap veren olmadı, hala başladığımız yerde dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Önlerine çıkan engelleri aşamıyorlar…

Dışişleri Bakanlığı ile görüşme sağladığını anlatan Arda Serintürk, “Yaptığım görüşmede Kıbrıs’ın güneyi ile her hangi bir politik belgem olmadığı için yardımcı olamayacaklarını söylediler” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu söyleyen Arda Serintürk, kız arkadaşının da Kıbrıslı Rum olduğunu 4 yıllık ilişkilerini neticelendiremediklerini kaydetti. Türkiye vatandaşlığı olduğu için hiçbir bakanlığın da kendisine yardımcı olmadığını belirten Serintürk, “Kıbrıs’ın güneyinde nikâh yapabilirim ama benim güneye geçişim vatandaşlığım nedeniyle ne yazık ki çok sıkıntılı. Yunanistan üzerinden Kıbrıs’ın güneyine geçmem için, vize alırken son 6 aylık çalışma geçmişime bakıyor. Çalışma geçmişimde KKTC olduğu için Yunanistan KKTC’yi tanımadığı için sürekli ret cevabı alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Aşk sadece senin ülkende bulabileceğin bir şey değil”

Hayatını birleştirme kararı aldığı Kıbrıslı Rum kız arkadaşı ile evlilik için adım atamadığı için yetkililere seslenen Arda Serintürk, “Aşk sadece kendi ülkende bulabileceğin bir şey değil. Aynı dili konuşmana gerek yok” dedi.

4 yıllık süreçte birçok zorluğun üstesinden geldiklerini de kaydeden Serintürk, salgın nedeniyle geçiş kapılarının kapandığı dönemde de ayrı kaldıklarını kapıların kontrollü açılması ile kız arkadaşına oturma izni alarak yanına taşınmasını sağladığını söyledi.

Kermiya geçiş noktasından güneye sabahları yürüyerek kız arkadaşının işine geçtiğini akşamüstü de kuzeye aynı şekilde döndüğünü kaydeden Serintürk, “Evlenmek için her türlü yolu deniyoruz. Evlilik şartı koşmadıkları için tam bir ay oturum izni almak için girmediğim yer kalmadı. Oturma izni veren ülke, nikâh için izin vermiyor. Yıllardır aynı yerde saymaktan usandık” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Rum Georgia Fota:

“Bu ilişki için ailelerimizi zor ikna ettik”

Kıbrıslı Rum 31 yaşındaki Georgia Fota da yaşadıkları zorlukları YENİDÜZEN’le paylaştı. Fota, Larnaka’da doğup büyüdüğünü, kuzeyde 4 yıl önce Arda Serintürk ile tanışarak arkadaşlık kurduğunu anlattı.

Bir takım zorluklar ile karşı karşıya kalacaklarını tahmin ettiği halde bu ilişkiye başladığını söyleyen Georgia Fota, “Nereli olduğunun hiçbir önemi yok. Biz birbirimizi seviyoruz, kapılar kapandı ayrı kaldık ama birbirimizden vazgeçmedik. Bizim istediğimiz sadece hükümetlerimiz bize bir yol göstersin” dedi.

4 yıla yakın bir zamandır erkek arkadaşı Arda Serintürk ile beraber yaşadığını ifade eden Fota şöyle anlattı:

“Salgın başladıktan sonra erkek arkadaşım bana kuzeyde oturma izni alarak gidip gelmeye başladım. Güneyde evimi boşalttım, barikatlar ilk kapandığı dönem 6 ay kuzeye geçemedim. Göçebe gibi her gün güneyde bir arkadaşımın evinde kaldım çünkü ailem Larnaka’da kalıyor benim işim ise güney Lefkoşa’da. Bir yolu olmalı biz bu ilişki için ailelerimizi çok zor ikna ettik, onların mutlu günümüzde yanımızda olmasını hayal ediyoruz. Ayrı yerlerde mutluluk yaşamak istemiyoruz. Devlet bizim nikâhımızı yapmıyor, biz ailelerimizi bu kadar zor ikna etmemiştik.”

“Biz ne ilk ne de son çiftiz”

İlişkilerini resmiyete dökmek istediklerini dile getiren çift, kendi çabaları ile senelerdir bir yol bulamadıklarını yetkili tüm kurumların kendilerine yardımcı olmasını istediklerini söyledi.

Çok yorulduklarını ifade eden çift şöyle konuştu:

“Biz ne ilk ne de son çift olacağız. Birlikteliğimizi resmiyete dökerek, çocuk sahibi olmak en büyük hayalimiz. Çok yorulduk, herkes istediği dinden, istediği ırktan birini kendine eş seçerek evleniyor dünyada. Türk-Rum arasındaki sorun bizi ilgilendirmiyor biz evlenmek istiyoruz sadece. Barikatların kapanma korkusu ile yaşıyoruz her gün. Maddi manevi çok yıprandık, her gün ne olacak düşüncesi ile ilişkimizi yaşamıyoruz.”

Fotoğraflar: Burçin Aybars