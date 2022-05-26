İki yıl aradan sonra “En Moda Yılın Stil İkonu” yarışması için kollar sıvandı

2 yıl aradan sonra yapılacak olan En moda stil ikonu, kral ve kraliçesi seçileceği geceyi tanıtmak için Kaya Palazzo Hotel’de basın toplantısı düzenlendi, yarışmacılar tanıtıldı.

12 erkek ve 12 kadın toplam 24 kişi yarışacağı yarışma 15 Haziran Çarşamba gecesi yapılacak, BRT’den canlı yayınlanacak.

Yarışmayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“En moda magazine ve en moda prodüksiyon tarafından hazırlanan ve içeriğinde moda, güzellik, sağlık ve eğlence olan en moda uluslarası ödül töreni, Kıbrıs adasına ait uluslarası tek ödül törenidir. Her yıl geleneksel olarak yapılan tören bu yıl 15 Haziranda la Nauba’da gerçekleşecek.

Ana sponsorluğunu Sun Valley’in üstlendiği gecenin platinium sponsorları ise Ms.Tery, Kont Valantine, Alphatempa, Artelab, Coinalsat , Mac Cosmetic, Avon , Fitness by Lal gibi firmalar oldu.

En moda dergisi, 2012 yılında Özer Akkeleş tarafından kurulmuştur. Dergi kurulduğu günden itibaren yaptığı organizasyonlar ve ödül törenleri ile meşhurdur. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen en moda uluslararası ödül töreni dünyanın 7 kıtasından birbirinden ünlü sanat ile uğraşan kişiyi bir araya getirmektedir.

Kıbrıs da gerçekleşen bu ödül töreninin amacı dünyaca ünlü şarkıcı, model, tasarımcı veya sanat alanında kendini ispatlamış kişilerin başarılarını taçlandırmaktır.

En moda uluslararası ödül törenine katılacak bazı kişilerin isimleri;