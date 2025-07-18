"İki taraf arasındaki iş birliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz"

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 16-17 Temmuz'da New York'ta gerçekleşen Kıbrıs zirvesini değerlendirdi, "Türkiye olarak önümüzdeki süreçte de Ada'daki iki taraf arasındaki işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik çabalarımızı iyi niyetle ve Kıbrıs Türk tarafıyla yakın istişare halinde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Keçeli, New York'ta tertiplenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Mart ayında Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs Konulu Genişletilmiş Gayriresmi Toplantısı'nda, iki halkın yararına işbirliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını ve bu çerçevede 6 başlık üzerinde mutabık kalındığını hatırlatan Keçeli, 16-17 Temmuz'da New York'ta tertiplenen ikinci toplantıda, aradan geçen dört ayda söz konusu işbirliği başlıklarında kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiğini belirtti.

Keçeli, bu çerçevede, Gençlik Teknik Komitesi'nin kurulması, mezarlıkların restorasyonu ile çevre ve iklim değişikliği başlıklarında arzu edilen düzeyde ilerlemenin sağlanabildiği, Ada'daki mayınların temizlenmesi başlığında ise tarafların çalışmalara başlanmasına imkan sağlayacak mutabakata çok yakın olunduğu ve sadece bazı teknik ayrıntıların nihaileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Keçeli, Mart ayında tespit edilen 6 başlıktan kalan diğer ikisi olan dört yeni geçiş noktasının açılması ve Ara Bölge'de güneş enerjisinden elektrik üretimi konularında ise Birleşmiş Milletlerin (BM) tüm gayretleri ve “Türk tarafının tüm yapıcı çabalarına” rağmen ilerleme kaydedilmesinin henüz mümkün olamadığını belirtti.

Sözcü Keçeli, New York toplantısında Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis'in sivil toplum angajmanına yönelik bir istişari mekanizma oluşturulması, kültürel eserlerin değişimi, hava kalitesi yönetimi ve mikroplastiklerden kaynaklanan kirlilikle mücadele olmak üzere dört yeni işbirliği alanı üzerinde çalışılması konusunda mutabık kaldığını, bu yeni başlıklara dair görüşmelerin de ilerleyen dönemde yapılacağını bildirdi.

Keçeli, Guterres'in, Eylül’de BM Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında iki liderle üçlü bir görüşme gerçekleştirmesinin ve yıl sonuna kadar da üçüncü bir genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesinin öngörüldüğünü aktardı.