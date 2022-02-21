İki şüpheli bavul imha edildi

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde iki şüpheli bavul bulundu, bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu, şu bilgiyi paylaştı: Bugün saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Atatürk Kültür Merkezi’nin bahçesi içerisinde bulunan çitler arasına bırakılan iki şüpheli bavulun polisin bilgisine gelmesi üzerine, polis ekipleri tarafından olay yerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Akabinde, bomba imha ekipleri tarafından bavullara müdahale edilmiş olup, bavullar içerisinde muhtelif kıyafetlerin olduğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraflar: Özker Gürses/ Kanal SİM