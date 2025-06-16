İki maaşa iki gün tatil

Ebru OSMAN

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, vatandaşlar yaz tatili için hazırlıklar yapmaya başladı. Ancak, Türk Lirası’nın her geçen gün döviz karşısında erimesiyle birlikte özellikle özel sektörde çalışan asgari ücret emekçilerinin tatil yapma imkanları ciddi anlamda kısıtlanmış durumda. Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte, alım gücünün düşmesi, yaz aylarında keyifli bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar için tatil yapmak artık ‘lüks’ oldu.

Vatandaşların Kıbrıs’ın kuzeyinde tatil konaklaması için ödemesi gereken rakam adeta dudak uçuklatıyor. Yurt içi tatil yapmak isteyenler için hotel konaklama fiyatları 32 bin TL ile 80 bin TL arasında değişiyor. Yani özel sektörde asgari ücrete çalışanın bir aylık veya iki aylık maaşı 2 günlük hotel konaklamasına denk geliyor.

Geçtiğimiz yıl YENİDÜZEN’in yayımladığı haberdeki 2 gecelik hotel konaklama fiyatlarına kıyasla bu yıl, Kıbrıs’ın kuzeyindeki hotellerin fiyatları karşılaştırıldı. Geçtiğimiz yıl yüksek maliyetli olan hoteller bu yıl yüzde 36,82 artışla bir o kadar daha pahalılaştı. Bu durum asgari ücretlilerin tatil olanağını bir o kadar daha zorlu hale soktu.

Yurt dışına çıkma imkanı olmayan yurttaşlar için tek seçenek yurt içi tatil destinasyonları olurken, alternatif seçeneklerde Kıbrıs’ın güneyindeki hoteller de dikkate alındı. Ancak yapılan kıyaslamada, güneydeki hotellerin de en az kuzeydeki fiyatlarla benzer oranda olduğu gözlemlendi. Fiyatların her iki tarafta da benzer düzeyde olması, özellikle asgari ücretliler için tatil yapma olasılığını imkansız hale getiriyor.

Asgari ücret net 37 bin 818 TL…

Kıbrıs’ın kuzeyindeki enflasyon günden güne artarken, özel sektörde asgari ücretle çalışan bir çiftin almış olduğu maaş ile yurt dışına tatil amaçlı çıkması neredeyse imkansız hale geldi. Yurt dışında tatil yapamayanlar için yurt içi alternatifler ise sınırlı kaldı. Ocak ayından itibaren net 37 bin 818 TL’ye yükselen asgari ücret, yurt içindeki tatil masraflarını karşılaması oldukça güç hale geldi.

1 yılda yüzde 36,82 artış

YENİDÜZEN’in 13 Ağustos 2024 yılında yayımladığı habere göre, 5 yıldızlı otellerde yüzde 83 artış olmuştu, bu yıl ise bu artış yüzde 36,82 şeklinde gerçekleşti.

İki aylık maaşa iki günlük tatil

Yurt içi tatil yapmanın fiyatları çok maliyetli hale geldiği son dönemlerde, bazı hotellerin yaza giriş sebebiyle kampanya fiyatları belirlendiği görüldü. Ancak kampanyalara rağmen konaklama fiyatları 32 bin TL ile 80 bin TL arasında değişiyor, bu da asgari ücretlinin bir aylık veya iki aylık maaşını yalnızca iki günlük tatile harcaması anlamına geliyor.

Kıbrıs’ın güneyinde de fiyatlar oldukça yüksek…

YENİDÜZEN’in hotel fiyat kıyaslamasında Kıbrıs’ın güneyi de dahil oldu. Buna göre güneyde en çok tercih edilen 5 yıldızlı hotellerin de fiyatlarının en az kuzeydeki fiyatlar kadar maliyetli olduğu gözlemlendi. 7 farklı hotelde yapılan fiyat kıyaslaması; 32 bin TL ile 80 bin TL arasında değişiyor.

Geçen yıla göre dudak uçuklatan artışlar…

Geçtiğimiz sene YENİDÜZEN’in yapmış olduğu habere göre, hotellerdeki fiyatların bazılarında ciddi bir artış gözlemlendi. Buna göre YENİDÜZEN’in seçmiş olduğu 5 yıldızlı hotellerde en çok dudak uçuklatan hotellerden bir tanesi Concorde Luxury Resort oldu. Geçtiğimiz yıl bir çiftin 2 günlük tatil masrafı 41 bin 400 TL iken bu yıl indirimli fiyatı olmasına rağmen yüzde 94,92 artışla 80 bin 698 TL oldu.

Bir diğer yüksek artışla dikkat çeken hotel ise Lord’s Palace oldu, geçtiğimiz yıl 2 günlük konaklama 21 bin 504 TL iken, bu yıl 34 bin 100 TL oldu. Buna göre geçen yıla kıyasla konaklama fiyatında yüzde 58,57 artış yapıldığı gözlemlendi.

Acapulco Resort Hotel’inde ise geçen yıl konaklama fiyatı 24 bin 240 TL iken, bu yıl yüzde 31,18 artışla 31 bin 800 TL oldu.

Hotel kıyaslama fiyatları şöyle:

(2024) Concorde Luxury Resort: 41 bin 400

(2025) 2 bin 755.86 Euro - %35 indirimli fiyat – (1 bin 791 Euro) 80 bin 698 TL

%94,92 artış

(2024) Limak: 38 bin 160 TL

(2025) 75 bin 800 TL – %41 İndirimli fiyat – 44 bin 343 TL

%16,20 artış

(2024) Kaya Palazzo: 29 bin 914 TL

(2025) 43 bin 600,20 TL - indirimli fiyat 34 bin 880 TL

%16,60 artış

(2024) Salamis Bay Conti: 28 bin 594 TL

(2025) 54 bin 000 TL - (%40 indirimli fiyat) – 32 bin 400 TL

%13,31 artış

(2024) Vuni Palace: 25 bin 200 TL

(2025) 32 bin TL (indirimli fiyat) 23 bin TL

%26,98 artış (indirimsiz fiyat hesabı yapıldı)

(2024) Acapulco Resort Hotel: 24 bin 240 TL

(2025) 31 bin 800 TL

%31,18 artış

(2024) Lord’s Palace: 21 bin 504 TL

(2025) 34 bin 100,00 TL

%58,57 artış

Not: Fiyatlar, tesislerin kendi internet sitelerinden ve telefoniyen elde edilirken, tüm oteller için aynı tarihlerde, iki yetişkin ve iki gece olarak ele alındı. Fiyatı Euro olan otellerin ise TL’ye dönüştürülmesi 45.05 kurundan hesaplandı.

Güney’deki hotel fiyatları:

Four Seasons Hotel: 1095 Euro = 49,329,75 TL

Anassa Hotel: 55.213,11 TL

AMARA Hotel: 80,508.21 TL

Elysium Hotel: 32,221.34 TL

Columbia Beach Resort: 736.20 Euro = 33,165,81 TL

NissiBlu Beach Resort: 41.833,58 TL

Cap St Georges Hotel & Resort 41.817,34 TL