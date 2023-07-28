“İki lider, KŞK’nın etkin çalışmalarına tam destek bildirdi”

“Kıbrıslı Türk lider” Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’na bugünkü ortak ziyaretinin ardından yapılan ortak açıklamada, liderler Komite’nin çalışmalarına “tam destek” belirtti.

İki liderin KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ziyarette bulunarak Komitenin çalışmaları hakkında bilgilendirilmelerinin ardından Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Ofisi Sözcüsü tarafından ortak bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Bugün, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, KŞK Antropoloji Laboratuvarı’na ziyarette bulunarak, burada Komitenin süregelen çalışmaları hakkında bilgilendirildiler” denildi.

Açıklamada iki liderin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin etkin çalışmalarına tam destek bildirildiğini ve Komite üyeleri, Antropoloji Laboratuvarı personeli ile komitenin çalışmalarında yer alanların yürüttüğü çalışmaları takdir ettikleri ve bu çalışmalardan memnuiyet duyduklarını ifade ettikleri kaydedildi.

“Liderler, KŞK’nın tamamen insani çalışmalar yürüttüğünü kanaatini, KŞK’yı siyasi konulardan ayrı tutmanın önemini teyit ettiler” denilen ortak açıklamada, liderler tüm ilgili taraflara bu önemli çalışmaları “siyasileştirmeme” çağrısında da bulundu.

Açıklamada, “Her iki lider, olası gömü yerleri hakkında bilgi sahibi olan kişilere bu bilgileri Kayıp Şahıslar Komitesi ile paylaşmaları çağrısında bulundular, görgü tanıklarının paylaştıkları herhangi bir bilgi için gizlilik talebinde bulunabileceklerini, güvenilir bilgilerin kayıp kişilerin bulunması, çıkarılması ve kimliklendirilmesine ilişkin tüm süreci hızlandırabileceğini hatırlattılar” denildi.

Liderlerin, tüm kayıp kişilerin bulunması ve kimliklendirilmesine yönelik çabaların “aralıksız sürdürülmesine” olan ihtiyacı vurguladıkları belirtilen açıklamada, iki liderin; Kayıp Şahıslar Komitesi’nin sorumluluğunun en başta kayıp şahıslarının ailelerine karşı olduğu konusundaki ortak anlayışlarını teyit ettikleri de kaydedildi.

Avrupa Komisyonu İki Liderin Kayıp Şahıslar Komitesi'ne ziyaretini memnuniyetle karşıladığını açıkladı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı iki lider Ersin Tatar ile Nikos Hristodulidis’in dün Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi Laboratuvarı’na yaptıkları ortak ziyareti memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, “Bu sembolik adım, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir ilerlemenin beklendiği bir dönemde atılmıştır. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak için yardım sağlamaya devam etmekte ve bu çabalar kapsamında Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi'ne önemli bir destek vermekten gurur duymaktadır.” denildi.

Avrupa Birliği’nin 2006 yılından bu yana neredeyse 36 milyon Euro’ya erişen finansmanla Kıbrıs'ta barışın inşası ile uzlaşıya ilişkin sahip olduğu güçlü kararlılığı ortaya koyarak Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına en büyük katkıyı sağladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“AB finansmanı, her iki toplumdaki kayıp ailelerinin yaralarının sarılmasına yardımcı olmak amacıyla sürecin tüm aşamalarında yer alan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bilim insanlarından oluşan iki toplumlu ekiplerin çalışmalarını desteklemektedir. Bu çalışmalar adadaki uzlaşı çabalarının önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.

2006 yılından bu yana 741 Kıbrıslı Rum ve 292 Kıbrıslı Türk kayıp şahsa ait kalıntıların kimlik tespiti yapılarak ailelerine iade edilmiştir. Halen 769 Kıbrıslı Rum ve 200 Kıbrıslı Türk kayıptır.”