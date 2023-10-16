İki eczacı daha teminatla serbest

"Sahte reçete " soruşturması kapsamında tutuklu bulunan zanlı Eczacı F.I.ve zanlı eczacı K.D. bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Tahkikat memuru Cemali Çiftçi, 13 Eylül’de başlatılan soruşturma kapsamında Eczacı F.I ve eczacı K.D‘nin “Resmi evrak sahteleme“, “Sahtelenmiş resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahtekârlıkla para ve mal temini” suçlarından 11 Ekim'de tutuklandıklarını kaydetti.

Mahkemede detayları aktaran tahkikat memuru, eczanelerde arama yapıldığını, bir çok elektronik belge ve evrakı emare olarak aldıklarını belirtti.

Evli olan iki zanlının, Ocak- Ağustos ayları içerisinde 3 bin 275 reçeteyi Sosyal Sigortalar Dairesine gönderdiklerini ifade eden polis, söz konusu reçetelerden 1416’sının Dr. M.A. tarafından, 1310’unun ise Dr. F.K., 503’ünün de İ.İ. tarafından yazıldığını aktardı.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki etmeyecekleri gerekçesiyle teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların; 50 bin TL nakit kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı 2 kefilin 500’er bin TL senet imzalanması ve zanlıların haftada bir polise ıspat-ı vücut yapmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Zanlıların kimlik ve pasaportlarına el konularak, yurt dışına çıkışları da yasaklandı.