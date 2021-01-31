İki doz Pfizer/BionTech aşından sonra pozitif çıktı

ABD'de Demokrat Partili Kongre üyesi Stephen Lynch'in, iki doz Pfizer/BionTech aşısı vurulduktan sonra koronavirüse yakalandığı açıklandı.



Demokrat Partili Kongre üyesi Lynch'in sözcüsü Molly Rose Tarpey'in aktardığına göre, hafta başında ofisindeki bir çalışanda enfeksiyon tespit edildikten sonra yapılan tetkikte kongre üyesinin test sonucu pozitif çıktı.

Lynch'in belirti göstermediğini ve evinde karantinada bulunduğunu kaydeden Tarpey, Lynch'in bir süre uzaktan çalışacağını aktardı.

Tarpey, Lynch'e Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreninden önce Pfizer/BionTech aşısının ikinci dozunun uygulandığının altını çizdi.