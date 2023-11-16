İki deniz kaplumbağası daha özgürlüğe uğurlandı

Merit International Otelleri bünyesinde faaliyet gösteren Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan 8 – 10 yaşlarındaki Naim Baba ve 5 – 8 yaşlarındaki Mustafa Dolmacı isimli yeşil deniz kaplumbağaları, geçtiğimiz günlerde yeniden denizle buluştu.

Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleştirilen salım etkinliğinde, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci ve Alptekin Zekai kaplumbağaların denize uğurlanmasına eşlik ederken Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar ve hayvan severler de kaplumbağaları yalnız bırakmadı. Şalvar Kaptan tarafından bulunarak boğulma sebebi ile Meritta Merkezi’ne ulaştırılan her iki deniz kaplumbağası, başarılı bir tedavi sürecinin ardından eski sağlıklarına kavuşturuldu.

Sargın Kara: “Meritta’ya duydukları güven dolayısıyla tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz”

Bu yıl içerisinde 38, merkezin açılışından bu yana ise 111 deniz kaplumbağasını sağlıklarına kavuşturarak doğal yaşam alanlarına kavuşturduklarını belirten Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “2022 – 2023 yılı istatistiklerine baktığımızda %90 tedavi başarısına ulaştığımızı görüyoruz. Amacımız, bilimin ışığında, kaplumbağaların tedavilerini olabildiğince kısa zamanda tamamlayarak onları yuvalarına uğurlamaktır” dedi. Bir kaplumbağayı sağlığına kavuşturabilmenin ilk ve belki de en önemli aşamasının, yaralı kaplumbağanın tespit edilmesi olduğuna dikkat çeken Sargın Kara, “Yaralı ya da hasta kaplumbağalar çoğunlukla, işleri gereği denizle iç içe olan balıkçılar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilirler. Ancak son yıllarda, merkezimizin tanınması ile birlikte duyarlı hayvan severlerden de birçok ihbar almaktayız. Bu sayede daha fazla yaralı ve bakıma muhtaç deniz kaplumbağasına ulaşabilmekteyiz. Merkezimize duydukları güven dolayısıyla tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.