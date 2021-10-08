İki bakanlığın arazi kavgası polislik!

Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında, Sanayi bölgesindeki tartışmalı araziyle ilgili yaşanan restleşmede yeni bir gelişme yaşandı. İki bakan arasında dün de mecliste gündeme gelen arazinin mülkiyet ve kullanımına ilişkin tartışma sonrasında Tarım Bakanlığı araziye müdahale etti. Bakanlığa ait ekipler, Ekonomi Bakanlığı'nın araziyi kiraladığı özel şirket tarafından bölgede parselasyon çalışması için yaptığı telleme çalışmasını söktü.

Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci ekibiyle birlikte arazide bulunuyor. Deveci polisin gelmesini beklediklerini de açıkladı. Arazinin kendilerine ait olduğunu açıklayan Tarım Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci bunun belgelerle de mevcut olduğunu vurguladı.

Basına açıklama yapan Deveci “2012 yılında yandaki Gümrük Dairesi’nin alan ihtiyacı doğmuş ve oraya 35 metrelik bir alan verilmiştir. Kararları yazışmaları mevcuttur. O kararla bu arazinin Su Dairesi ve Jeoloji Dairesi’nin kullanımında olduğu belgelenmiştir. Gümrük Dairesi bir dönem ihtiyaçtan dolayı 35 metre araziyi kullanmıştır ancak mülkiyet onlara ait değildir” diye konuştu.

Dün meclis Genel Kurulu’nda konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Bu arazi benim tasarrufumda” derken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Ekonomi Bakanlığı’na gerekli uyarıyı yaptım. Bölgede ilgili firmanın kazık çaktığını öğrendim. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kazıkları sökeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

Hükümette bu kez de ‘arazi’ krizi