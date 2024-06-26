İkamet izni 2023 yılında bitti

Gönyeli’de “Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine evinde arama yapılan ve ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Zimbabwe uyruklu C.I., ‘KKTC’de ikamet izinsiz’ bulunmak suçundan tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Serkan Duman 25.06.2024 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli bir polis ekibi tarafından "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" ihbarı üzerine zanlının evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada gümrüksüz mal bulunmazken, zanlının muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 270 gündür KKTC'de ikamet İzinsiz olarak kaldığının tespit edilerek, suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.