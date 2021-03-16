İhtiyaçlı üreticilere arpa sap balası satışına başlandı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesine ait arpa sap balalarından ihtiyaçlı üreticilere bugün itibarıyla satış yapılacağı duyuruldu.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 120x90x200 ebatlarındaki balalarından her üreticiye en fazla 50 adet bala verileceği kaydedildi.

Açıklamada, balaların tanesinin 100 TL’den satılacağı belirtildi.