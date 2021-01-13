“İhtiyaç varsa görevden kaçmam”

Ayşe GÜLER

Siyasette ‘krize’ neden olan, erken seçimi gündeme getiren Meclis Başkanlığı yarışında, UBP’de Resmiye Canaltay dışında, Önder Sennaroğlu ismi konuşulmaya başlandı.

Canaltay’ın adaylığının iki kez reddedilmesinin ardından UBP’de yeni arayış için kollar sıvandı.

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, “Ülke menfaatleri gereği ihtiyaç varsa görevden kaçmam” dedi, adaylığa ‘yeşil ışık’ yaktı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sennaroğlu, bu konuda daha net bir şey olmadığını, resmi görüşmede bulunmadığını ifade etse de yaşanılanların çok hoş şeyler olmadığını, aklıselim şekilde hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sennaroğlu, “Yaşananlar, herkesin gözü önünde cereyan etti. Herkes ekmek kavgasında, ülke menfaatleri ön planda olmalı” dedi.

Memleketin yangın yeri olduğunu ifade eden Sennaroğlu, bu koşullarda erken seçimin ne kadar doğru olup olmadığının da tartışma konusu olduğunu aktardı. Sennaroğlu şöyle devam etti: Grup toplantısı mutlaka olacaktır. Sürece bakıldığında konu Pazartesi divanda değerlendirilecek. UBP adayını belirlemeli.