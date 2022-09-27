İhtiyaç Kredisi Çekmek İçin Neler Gerekir?

YENİDUZEN ADVERTORIAL

Doğru şekilde kullanılmış ve doğru hesaplanmış bir ihtiyaç kredisi, finansal hayatınızı düzene sokmanızı sağlayabilir. Günümüzde ihtiyaç kredisi sadece bireyler tarafından değil, büyük kurumlar, yerel firmalar ve işletmeler tarafından da tercih edilebilen bir kredi çeşididir. Kimi zaman firmalar yatırım yapma kararı aldıklarında da finans ihtiyaçlarını ihtiyaç kredisiyle karşılayabiliyor. Peki, ihtiyaç kredisi çekmek için neler gerekir? İşte sorunun yanıtı!

18 Yaşını Doldurmuş Olmak

Türkiye’de reşit olmayanlar bankalar tarafından sunulan kredi ürünlerinden faydalanamıyor. Bu nedenle, ihtiyaç kredisi çekebilmek için de 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekir. Ayrıca konut kredisi, taşıt kredisi gibi daha farklı kredili ürünlerden faydalanmanın da ön koşulu reşit olmaktır.

Kredi Notunun Yeterli Olması

Hangi bankaya ihtiyaç kredisi için başvuru yaparsanız yapın, gözden geçirilecek olan faktörlerden biri de kredi notunuzdur. Bankanızın kredi talebinize olumlu yanıt verebilmesi için kredi notunun belirli bir puanın üzerinde olması gerekir. En düşük kredi notu 1, en yüksek kredi notu ise 1900’dür. Eğer kredi notunuz 1100 ve daha altındaysa bankaların kredi verme ihtimali son derece düşüktür. Kredi notu 1100 ila 1500 arasında olanlar ise ‘az riskli’ olarak değerlendirilir. Pek çok bankanın tereddütte kaldığı grup da bu kredi puanına sahip olanlardır. 1500 üzerinde kredi notuna sahip olanların yaptıkları başvuru da çoğunlukla banka tarafından onaylanır.

Yeterli Gelire Sahip Olmak

Herhangi bir geliriniz yoksa ya da geliriniz çok düşükse bankanın size kredi vermesi pek mümkün olmaz. Bu durum gelirini belgeleyemeyenler için de geçerlidir. Öncelikle yeterli bir gelire sahip olmanız ve bu gelir durumunu da belgeleyebilmeniz sizden istenir. Bu noktada merak edilen husus, ihtiyaç kredisi çekebilmek için ne kadar gelire sahip olmak gerektiğidir. Bu sorunun net bir yanıtı bulunmuyor.

Çünkü bankaların bu konuda koşulları, kuralları değişebiliyor. Ancak genellikle gelirinizin, çektiğiniz ihtiyaç kredisinin aylık geri ödeme taksitlerinin iki katı olması koşulu aranır. Örneğin, ihtiyaç kredisinin geri ödeme taksitlerinin aylık 2000 TL olduğunu varsayalım. Bu durumda aylık gelirinizin en az 4000 TL olması gerekir.

Bankaya ihtiyaç kredisi başvuru yaparken bu kriteri de dikkate almanız, bankadan talep edeceğiniz meblağı bu doğrultuda belirlemenizde fayda var. Aylık geri ödeme taksitleri, aylık gelirinizin yarısını aşmayacak şekilde olursa, banka tarafından başvurunuzun onaylanma ihtimali yükselir. Bunun için de Enpara.com tarafından sunulan ihtiyaç kredisi hesaplama aracını kullanabilirsiniz. Bu hesaplama aracı ücretsiz olarak kullanılabiliyor ve Enpara.com’dan ne kadar kredi alırsanız aylık taksitiniz ne kadar olur sorusunun yanıtını anında görmenizi sağlıyor.

Böylece talep edeceğiniz tutarı en doğru şekilde belirlemeniz de kolaylaşacaktır. Gelir durumunun yeterli olması konusunda kritik bir unsurun da altını çizmeliyiz. Eğer daha önce kredili ürün kullandıysanız yani çekmiş olduğunuz bir kredinin geri ödemeleri devam ediyorsa, gelir durumunuz ikinci bir krediyi de ödeyebilecek düzeyde olmalıdır. Başka bir bankadan kredi almış olmanız bu durumu değiştirmiyor. Sistemde başka bankaya kredi geri ödemesi yaptığınız, başvuru yaptığınız banka tarafından görülebiliyor.

Kefil İstenebilir!

Her banka, ihtiyaç kredisi vermek için kefil istemiyor. Ancak bazı bankaların inisiyatifine bağlı olarak kefil talebi de size iletilebilir. Bankalar kişinin mali durumu, talep edilen kredi tutarı ya da kredi notu gibi hususları bir arada değerlendirerek de kefil isteyip istememe konusunda bir karar verebilir. Bu nedenle kefil istenmesi konusunda hazırlıklı olmanızda fayda var.

Kredi Çekmek İçin Gerekli Belgeler Neler?

Kredi talebinizi iletmek için bazı belgeleri de hazırlamanız gerekecektir. Bu belgeleri de sizlere aktaralım.

Özel sektör çalışanları için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi

SGK dökümü

Maaş bordrosu

İş yeri imza sirküsü

İkamet belgesi

Kamu çalışanları için gerekli belgeler:

Kimlik belgesi

Maaş bordrosu

İkamet belgesi

İhtiyaç Kredisi Çekmenin Kolay Bir Yolu Yok Mu?

İhtiyaç kredisi almanın en kolay yollarından biri, banka seçimini doğru yapmaktır. Hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler başvurularını Enpara.com’a iletiyor. Burada düşük faizlerin uygulanıyor olması da önemli bir kriter. Enpara.com İhtiyaç Kredisi, gayet düşük faizlerin uygulanması nedeniyle de cazip bir seçenek oluyor. Ancak en önemli husus dosya masrafının alınmıyor olması! Dosya masrafı kesintisi yapılmadan kredi almak isteyenler, Enpara.com internet sitesi üzerinden rahatlıkla ihtiyaç kredisi başvurusunu tamamlayabiliyor!