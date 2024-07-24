İhraç kararı olan zanlı Kıbrıs’ın kuzeyinde 2 yıldır kaçak yaşıyordu
Hakkında ihraç emri olmasına rağmen yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan ve 2 yıldır kaçak yaşam süren R.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Hakkında ihraç emri olmasına rağmen yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapan ve 2 yıldır kaçak yaşam süren R.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Polis memuru Ali Tanay mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 29 Aralık 2022 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye geçtiğini söyledi.
Polis, zanlının 23 Temmuz 2024 tarihinde Girne’de Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini kaydetti.
Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının vahim zarar suçundan hapis yattığını, 15 Mart 2021 tarihinde hakkında ihraç emri çıkarıldığını açıkladı.
Soruşturmanın tamamlandığını, zanlı hakkında ihraç emri bulunduğunu belirten polis, cezaevine gönderilmesini talep etti.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.