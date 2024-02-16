İhraç kararı durdurulan şahıs, Gönyeli’de 2 kadını darp etti!

Daha önce şiddet suçundan hapse mahkum edilen ardından da hakkında ihraç kararı alınan ancak Bakanlar Kurulu tarafından ihraç kararı durdurulan D.K., 2 kadını darp ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Zanlı, 3 ayı aşmayacak süreyle, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Ümit Karagöz mahkemede detayları aktardı. Polis, olayın 14 Şubat 2024 tarihinde saat 23.30 sıralarında Gönyeli’de bir apartman dairesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının ilişkilerinde meydana gelen şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştığı sevgilisi E.Ç.’yi (K-20) ciddi bir şekilde darp ettiğini açıkladı.

Zanlının olay esnasında araya giren sevgilisinin arkadaşı Y.Ö.’yü (K-20) darp ettiğini belirten polis, zanlının ayrıca yatak odasının kapısına yumruk ve tekme atarak, hasara uğrattığını açıkladı.

Polis, şikâyetin 15 Şubat 2024 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gönyeli’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Hakkında ihraç kararı alınmıştı

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının daha önce şiddet suçundan hapse mahkûm edildiğini, cezası bittikten sonra hakkında ihraç kararı çıkarıldığını ancak Bakanlar Kurulu tarafından bu kararın durdurulduğunu söyledi.

İhraç kararı durdurulduktan sonra zanlının 27 Ocak 2023 tarihinden 15 Şubat 2024 tarihine kadar Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğünü açıklayan polis, soruşturmanın tamamlandığını ve

zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.