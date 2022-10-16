İHP, insan ticareti ile mücadele için yürüdü

15 Eylül Cumartesi günü 16.30’da Kuğulu Park’ta başlayan yürüyüş ara bölgede yer alan Home For Cooperation binasında basın duyurusunda bulunarak tamamlandı. Etkinlik eş zamanlı olarak güneyde yer alan Cyprus Stop Trafficking örgütünün önderliğinde ara bölgeye doğru yaptıkları yürüyüş ile birleşti. Böylelikle yürüyüş ilk kez Kıbrıs’ta iki toplumlu işbirliği ile gerçekleşmiş oldu.

İnsan ticaretini ortadan kaldırmaya kararlı, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan A21 tarafından yürütülen uluslararası olarak sekizinci kez düzenlenen Walk For Freedom etkinliğinde, İnsan Hakları Platformu Projesi proje avukatı Yağmur İzcan, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörü Fezile Osum ve Cyprus Stop Trafficking örgütünden Paraskevi Tzeou’nun ortak basın bildirisini okumasıyla sona erdi.

Ada genelinde halkın, sivil toplum örgüt aktivistlerinin, uluslararası öğrencilerin ve siyasi parti üyelerinin katılımı ile gerçekleşen etkinliğin basın bildirisi şu şekilde:

Walk for Freedom, insan ticaretini ortadan kaldırmaya kararlı, kar amacı gütmeyen küresel bir kuruluş olan A21 tarafından yürütülen bir organizasyondur. Dünya genelinde 8. kez düzenlenen Walk for Freedom için dünyanın dört bir yanındaki binlerce kişi bugün farklı şehirlerde toplandı. Bu yıl, bu etkinliği ilk kez kuzeyde ve ayrıca ara bölgede çok toplumlu gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyinde sivil toplum örgütleri Cyprus Stop Trafficking ve İnsan Hakları Platformu olarak güçlerimizi birleştirerek güçlü bir mesaj veriyoruz:

Ülkemizde ve dünyanın her yerinde kölelik benzeri uygulamalar derhal sona ermelidir!

Ve bir gün herkes özgür oluncaya dek, mücadelemiz devam edecektir.

Bugün dünyada milyonlarca insan kölelik benzeri koşullara maruz kalıyor. Mağdurların yüzde 70’ini ise kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. İnsan ticareti giderek büyüyen bir global suç haline geldi ve yılda 150 milyar dolar kazanç sağladığı tahmin ediliyor. Ülkemizde ise görünen odur ki maalesef Kıbrıs’taki bölünme insan tacirleri tarafından kullanılmakta ve mağdurlar denetimsiz şekilde ülkemize getirilerek sömürülmektedirler. Kıbrıs’ın her iki tarafının giderek büyüyen bu sorunu görmezden gelmelerini istemiyor ve mağdurların desteklenmesi ve suçun önlenmesi için işbirliği halinde etkili çalışmalar yapılmasını talep ediyoruz.

Bizler biliyoruz ki,

Kölelik 21. yüzyılda hâlâ var.

Senin ve benim gibi insanlar meta olarak alınıp satılıyorlar.

Bu şehirde ve bu ülkede senin ve benim gibi insanlar.

Ama bizler bugün buradayız.

Bu bizim Özgürlük Yürüyüşümüz.

Adalet ve insan onuru için bir yürüyüş.

Köleliğin olmadığı bir dünya mümkün.

İnsan ticareti hayatları yok ederken,

Özgürlüğün son sözü söyleyeceğini biliyoruz.